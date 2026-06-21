Rechazan la creación del Colegio de Artistas: "Atenta contra la libertad de creación y pretende 'supervisar' el arte"

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Los escenarios vuelven a protestar por lo que consideran que es "un golpe más contra los derechos culturales". Tras la segunda vuelta presidencial, el Congreso de la República se despide al votar leyes polémicas, entre ellas, una que evita que policías y militares sean procesados por la justicia y otra que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

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Impulsada por la bancada de Perú Libre, la creación de este colegio parece invitar a la profesionalización de los artistas; sin embargo, no convocó a la comunidad artística y, al no ser debatida por sus integrantes, dejaría fuera a la mayoría con formación autodidacta o que, simplemente, cursó estudios, pero no obtuvo el grado de bachiller ni la licenciatura. Por ello, con un afiche que cuestiona quién decide quién es artista, actores, actrices, dramaturgos y cineastas han compartido en sus redes sociales el pedido de derogatoria de la Ley N.° 32645.

En contra de la llamada 'ley Tudela'. Imagen de archivo de 2024.

“No se consultó a la comunidad artística, a colectivos ni a saberes ancestrales. Excluye a la mayoría de artistas al exigir solo títulos universitarios. Atenta contra la libertad de creación al pretender ‘ordenar’ y ‘supervisar’ el arte. El arte peruano es libre, diverso y se construye también desde la calle, los talleres y las comunidades. Evitemos que la creación de este colegio sea utilizada como una herramienta de discriminación y censura contra los artistas”.

En ese sentido, también exigen una mesa de diálogo. “Para una ley de fomento y derechos laborales, no de control. ¡El arte no se colegia, se crea!”, se lee en las publicaciones de actrices como Mónica Sánchez y de espacios de formación como Diez Talentos de Bruno Odar.

Afecta a otros colegios profesionales

La creación del Colegio de Artistas va más allá del sector artístico. Entre sus disposiciones, impide que personas inhabilitadas para la función pública asuman cargos en colegios profesionales. “Se abre una puerta peligrosa que facilita el bloqueo de la participación de opositores políticos en funciones similares, usando una medida excluyente, centralista y contraria a la diversidad cultural”, sostiene el colectivo En Defensa del Cine Peruano.

Días antes de la segunda vuelta presidencial, la asociación encargada de proteger los derechos intelectuales de los artistas del sector audiovisual, Inter Artis, había hecho público que la ley impulsada por el actual Congreso no había contado con la participación del sector cultural. La ley había sido aprobada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, no por la Comisión de Cultura que preside Susel Paredes. Para la congresista, se trataba de un proyecto “excluyente”.

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Los cineastas que protestaron por la llamada ley anticine advirtieron que este tipo de ‘iniciativas’ dejaban la puerta abierta a la censura. “Se están yendo y están aprobando todo entre gallos y medianoche porque estamos distraídos con los debates y con la segunda vuelta”, nos decía en un informe la directora Rossana Díaz Costa.

Hay un sector de la comunidad artística que cree que podría tratarse de una represalia porque algunos artistas han sido ‘incómodos’ para los gobiernos de turno. De hecho, los artistas escénicos hicieron un plantón en el Congreso para defender su derecho al cobro de las regalías.

El grupo de Artistas contra la dictadura señala que es una ley antidemocrática y que va en contra de la libertad de expresión. Al cierre de esta edición, centros culturales y teatros de Lima emitieron pronunciamientos que exigen la derogatoria de la ley.