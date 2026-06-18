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Política

Susel Paredes propone derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

La norma también impide que inhabilitados para la función pública asuman cargos en colegios profesionales. Esto, en la práctica, apartaría a Delia Espinoza de su cargo como decana del Colegio de Abogados de Lima.

Susel Paredes propone derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú
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La congresista Susel Paredes presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) e impide que personas inhabilitadas para la función pública asuman cargos en colegios profesionales. Esto último, en la práctica, apartaría a Delia Espinoza de su cargo como decana del Colegio de Abogados de Lima.

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La iniciativa también es suscrita por los congresistas Edgar Reymundo, Ruth Luque, Sigrid Bazán y Carlos Zevallos.

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Alcance de la norma

Todo comenzó en octubre del 2025, cuando el congresista Segundo Montalvo propuso la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) como una institución de alcance nacional encargada de representar, organizar y supervisar el ejercicio profesional de los artistas en disciplinas como artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y otras especialidades afines.

La norma también establece los requisitos de colegiación solo para profesionales egresados de escuelas superiores, institutos y universidades.

En mayo de este año, durante su votación en el Congreso, se aprobó el dictamen con una adición incorporada a último momento: que las personas inhabilitadas para ejercer función pública no puedan integrar órganos de gobierno en colegios profesionales.

Evidentemente, la situación de los profesionales inhabilitados para la función pública no tenía relación con un colegio de artistas. Por ello, parlamentarias como Susel Paredes y Sigrid Bazán cuestionaron lo sucedido. Incluso, Delia Espinoza alertó que se trataba de un ataque en su contra y pidió al presidente Balcázar observar la autógrafa.

Pese a ello, la propuesta siguió su curso en el Legislativo y, finalmente, fue oficializada el 13 de junio. Se trata de la Ley 32645.

Norma excluye a artistas autodidactas

Ante esto, los legisladores que desde un inicio estuvieron en contra de su promulgación presentaron un proyecto de ley para derogarla.

Uno de los argumentos es que, al solo permitir la colegiatura de artistas profesionales, se excluye a miles de artistas peruanos que desarrollan su labor de manera autodidacta o mediante saberes ancestrales y populares que no necesariamente cuentan con títulos universitarios o superiores.

Para ello, sustentan su posición con información de RENTOCA, que señala que alrededor del 50% de los artistas ha aprendido su actividad cultural a través de la tradición familiar o comunal, y un 32%, de forma autodidacta. Solo un 20% ha acudido a una universidad para aprender su ocupación artística, "lo que refleja el elitismo que se formaría con la colegiatura de una mínima porción de los artistas".

En ese contexto, sostienen que "limitar la representación artística únicamente a profesionales titulados profundizaría la brecha entre el arte académico y el arte popular".

Asimismo, explican que la ley permite la "intromisión en la actividad artística al permitir una fiscalización o control institucional" de un área que, por su naturaleza, es "una expresión libre, subjetiva, diversa y creativa".

En ese sentido, alertan que pretender "ordenar y supervisar" el ejercicio artístico representa un riesgo para la libertad de creación y para la independencia cultural del país.

Vulneración a la independencia de los colegios profesionales

También mencionan que "la aprobación de la inclusión puesta inconsultamente en el texto sustitutorio de la segunda disposición complementaria final vulnera la independencia de todos los colegios profesionales bajo el pretexto de mantener en su directiva a personas 'idóneas'".

Espinoza también se pronunció contra este apartado de la norma, que podría perjudicarla. "Se acaba de publicar la Ley que crea el Colegio de Artistas Profesionales, no solo es una Ley discriminadora sino antidemocrática, pues su único objetivo es ir en contra Delia Espinoza. Estamos regresando a los 90 donde la persecución y la venganza era la forma de hacer política", escribió en su cuenta de X.

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