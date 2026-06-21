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Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

La exactriz peruana Andrea Montenegro, de 49 años, famosa por su participación en exitosas telenovelas internacionales, está radicada en Colombia junto a sus hijos y alejada por completo de la televisión y los medios.

Andrea Montenegro ahora radica en Colombia y alejada de la televisión. Foto: Composición LR/Instagram.
Andrea Montenegro ahora radica en Colombia y alejada de la televisión. Foto: Composición LR/Instagram.
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Andrea Montenegro fue una de las modelos y actrices más queridas del Perú, y destacó por su carisma, personalidad y belleza. Actualmente, a sus 49 años, reside en Colombia junto a sus hijos y lleva una vida tranquila, alejada del ritmo de las grandes ciudades, en una localidad remota.

La protagonista de la primera novela erótica producida por Playboy reapareció en redes sociales para compartir un collage de fotografías suyas sin filtro, en el que también detalla aspectos de su vida vegana junto a uno de sus hijos. Las imágenes generaron una ola de comentarios positivos de sus seguidores, quienes resaltaron su belleza y la felicitaron por su apariencia natural.

Publicación de Andrea Montenegro. Foto: Instagram.

Publicación de Andrea Montenegro. Foto: Instagram.

PUEDES VER: ¿Cómo luce Andrea Montenegro con su radical cambio de look tras alejarse del Perú y qué edad tiene?

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Andrea Montenegro comparte imagen al natural en redes sociales

Andrea Montenegro, recordada por su papel protagónico en importantes producciones de Telemundo, RCN de Colombia, Fox y América Televisión, volvió a captar la atención en redes sociales al publicar una serie de fotografías en Instagram para mostrar cómo luce actualmente a sus 49 años. Además, compartió detalles de una jornada cotidiana junto a uno de sus hijos.

“Paso una tarde preciosa en casa. Leo mientras dejo secar la capa de papel para seguir con otra. Almorcé con mi hijo. Cocinamos juntos un chaufa con frijolitos chinos y una salsa de soya exquisita que compré esta mañana en el supermercado mientras daba mi caminata matutina. Saboreo ahora un café que me invitó la muchacha que vende en el Willys. Saboreo una bella saciedad. Todo existe en su justa medida”, escribió la exmodelo de la revista Playboy.

PUEDES VER: Andrea Montenegro, de 46 años, se defiende de críticas por su apariencia: "Tengo canas y soy guapísima"

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Usuarios elogian la belleza natural de Andrea Montenegro

Decenas de usuarios reaccionaron a las imágenes compartidas por Andrea Montenegro y destacaron su decisión de mostrarse sin filtros en redes sociales. Muchos resaltaron que, a sus 49 años, conserva una belleza natural que sigue llamando la atención, mientras que otros aprovecharon la publicación para recordarle la admiración que despertaba durante su etapa como protagonista de exitosas novelas.

“Hermosa”, “Vivir con el alma, como seres espirituales que somos, viviendo en un mundo terrenal”, “Andrea, irradias tanta luz. Sería un honor pasarme una tarde conversando contigo, “Estás llena de magia, hermosa”, “Nada más hermoso que una mujer completamente natural”, “Eres auténtica y bella”, fueron los comentarios de algunos usuarios en la publicación.

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