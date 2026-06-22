Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La empresaria e influencer Evelyn Vela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar la muerte de su padre, Alberto Venegas, quien falleció el 21 de junio. A través de sus redes sociales, la conocida 'Reina del Sur' compartió un emotivo mensaje de despedida, en el que recordó el papel fundamental que tuvo su progenitor desde sus primeros días de vida y expresó el profundo dolor que siente por su partida. "Hoy mi corazón está lleno de dolor porque esta mañana partiste a los brazos de Dios todopoderoso”, se lee en su publicación.

Diversas figuras del espectáculo enviaron mensajes de apoyo y condolencias. Entre ellas destacaron Karla Tarazona y Giannina Luján, quienes expresaron sus más sentidos pésames a la examiga de Melissa Klug. La publicación estuvo acompañada por fotografías familiares que reflejan los momentos compartidos junto a su padre, a quien definió como su mayor ejemplo de vida.

Evelyn Vela. Foto: Instagram

Evelyn Vela dedica una emotiva despedida a su padre en redes sociales

En su conmovedora publicación, Evelyn Vela recordó que Alberto Venegas fue quien la crio desde que tenía apenas dos días de nacida, convirtiéndose en el pilar más importante de su vida. La empresaria resaltó que, gracias a su amor, esfuerzo y sacrificio, logró convertirse en la mujer que es hoy, y le dedicó palabras cargadas de gratitud y admiración.

"Tú me criaste desde que tenía apenas dos días de nacida. Fuiste mi refugio, mi protector, mi guía y mi héroe. Gracias a ti tengo todo lo que soy y todo lo que he logrado. Con tu esfuerzo, tu sacrificio y tu amor incondicional me enseñaste el verdadero significado de la responsabilidad, la honestidad, la lucha y el trabajo digno", expresó la influencer.

Asimismo, recordó que su padre siempre estuvo presente en los momentos más importantes de su vida y destacó que jamás dejó de brindarle apoyo. "Nunca hubo obstáculo demasiado grande para ti cuando se trataba de cuidarme y protegerme. Siempre estuviste presente, dando lo mejor de ti, incluso en los momentos más difíciles. Nos enseñaste con el ejemplo que el amor se demuestra con acciones, con entrega y con una voluntad inquebrantable de salir adelante", añadió.

La promesa de Evelyn Vela a su padre

En la parte final de su despedida, Evelyn Vela prometió que el legado de su padre permanecerá en cada uno de los miembros de su familia. La empresaria manifestó que, pese al inmenso dolor por su ausencia, siempre llevará consigo las enseñanzas y el ejemplo que recibió de él. "Hoy te despido con lágrimas en los ojos, pero también con una profunda gratitud en el alma. Gracias por cada sacrificio silencioso, por cada consejo, por cada abrazo, por cada desvelo y por cada enseñanza que sembraste en nuestras vidas”, escribió.

"Tu legado vivirá siempre en cada uno de nosotros. Serás por siempre un ejemplo de lucha, trabajo, valentía y amor para todos los miembros de tu familia. Descansa en paz, papá. Ve tranquilo al encuentro del Señor. Estoy segura que mi mamá Claudia y Annaib, junto con Dios, te van a recibir con los brazos abiertos. Te amaré y te extrañaré todos los días de mi vida. Gracias por ser mi padre, mi héroe y mi mayor ejemplo. Hasta que nos volvamos a encontrar", finalizó en su mensaje.