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Bruno Ascenzo decidió romper su silencio luego de la ola de críticas que recibió tras contraer matrimonio con el cantante Adrián Bello. El actor y director peruano se casó el pasado 25 de abril de 2026 en una íntima ceremonia realizada en el Valle Sagrado del Cusco y habló por primera vez sobre los comentarios negativos que surgieron en redes sociales tras hacerse pública su unión.

Después de más de 13 años de relación, ambos sellaron su historia de amor rodeados de familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la celebración también estuvo marcada por mensajes ofensivos y comentarios homofóbicos que generaron indignación entre sus seguidores. Ante esta situación, el también guionista concedió una entrevista al dominical 'Día D', donde expresó su malestar por las reacciones recibidas y dejó una contundente reflexión sobre la normalización de las relaciones diversas.

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Bruno Ascenzo sale al frente por duras críticas tras su boda con Adrián Bello

En el adelanto de la entrevista que ofrecerán al programa de ATV, Bruno Ascenzo y Adrián Bello se pronunciaron por primera vez sobre los cuestionamientos que recibieron luego de su matrimonio. Lejos de centrarse en los comentarios negativos, la pareja aprovechó el espacio para reflexionar sobre la importancia de normalizar las historias de amor diversas y cuestionar los prejuicios que aún persisten en la sociedad.

"Nos hubiese gustado ver que esto es normal, o sea, que no sea visto como 'mira a esas personas que gustan de sí'", expresó Ascenzo al referirse a la repercusión que tuvo su boda en redes sociales.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello mandan sarcástico mensaje a sus críticos

Asimismo, ambos invitaron al público a conocer un poco más de su historia y respondieron con ironía a quienes los criticaron por su orientación sexual. "Los invitamos a conocer un poquito más de nuestra historia", señalaron antes de lanzar un mensaje cargado de sarcasmo: "No se asusten (...) ¡Ay, qué miedo, son gays!".

La pareja también dejó en claro que continuará viviendo su historia de amor sin prestar atención a los ataques. "Nosotros no vamos a comer perdices, pero sí vamos a ser muy felices", afirmó el actor y director peruano.

Por su parte, Adrián Bello cerró el avance con una frase que arrancó aplausos entre sus seguidores: "¡Qué viva el amor multicolor!", en alusión a 'Multicolor', uno de los álbumes más representativos de su carrera musical.