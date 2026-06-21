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Laura Spoya rompe en llanto al confesar años de distanciamiento con su padre y revela el duro motivo: "Me sentí abandonada"

Laura Spoya abrió su corazón en televisión y reveló el difícil vínculo con su padre, marcado por el divorcio de sus padres, pérdidas familiares y una larga etapa de distanciamiento que terminó en una emotiva reconciliación.

Laura Spoya confesó duros momentos que le tocó vivir. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Laura Spoya confesó duros momentos que le tocó vivir. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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En una de sus participaciones más íntimas, Laura Spoya conmovió al público al relatar el complejo proceso emocional que vivió durante años de alejamiento de su padre, José Spoya. La exMiss Perú compartió detalles de una historia familiar marcada por el dolor, la pérdida y la falta de comunicación afectiva.

El testimonio se dio en el programa ‘La manada galáctica’, donde la conductora se sinceró frente a sus compañeros, entre ellos Mario Irivarren. En ese espacio, expuso cómo distintos acontecimientos de su vida terminaron afectando profundamente su vínculo familiar, hasta llegar a un distanciamiento que se prolongó durante años.

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Laura Spoya confiesa haberse sentido abandonada por su padre

Durante la conversación televisiva, Laura Spoya recordó que el punto de quiebre en su relación con su padre se produjo tras una serie de eventos personales difíciles, especialmente el fallecimiento de su abuelo, a quien consideraba una figura paterna esencial en su vida.

La exreina de belleza explicó que, en ese periodo, tuvo que asumir un rol de fortaleza dentro de su familia, en medio del divorcio de sus padres y la ausencia emocional que percibía en su entorno. Estas circunstancias, según relató, la llevaron a desarrollar una sensación profunda de vacío afectivo.

“Después del divorcio de mis papás, sí me tocó ser como la más fuerte… no supe manejar esas emociones y me sentí abandonada”, expresó, visiblemente afectada.

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Padre de Laura Spoya le dedica emotivas palabras

El propio padre de Laura Spoya, también participó en el programa y reconoció que su personalidad reservada influyó en el distanciamiento con su hija. Según explicó, nunca fue una persona expresiva, lo que generó una barrera emocional entre ambos.

“Yo nunca he sido muy cariñoso… el no saber expresar emociones crea una distancia”, comentó.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando la conversación derivó en un episodio vivido durante la pandemia, cuando Laura tuvo que gestionar desde el extranjero una delicada situación de salud de su padre. A pesar de la gravedad del momento, la relación no logró recomponerse inmediatamente.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó tras el accidente de la conductora, cuando el padre de Laura Spoya acudió rápidamente a la clínica para acompañarla. Allí, según relató la propia Laura, ocurrió el gesto que marcó la reconciliación emocional.

En ese encuentro, José Spoya le expresó por primera vez de manera directa sus sentimientos: “Te quiero, hija”. La reacción de la exMiss Perú fue inmediata, profundamente conmovida por unas palabras que había esperado durante años.

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