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Mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, Carol Reali, popularmente conocida como Cachaza tras su paso por 'Esto es guerra', anunció que está embarazada y espera su primer hijo con su novio brasileño André Bankoff. Los rumores sobre un posible embarazo de la modelo empezaron el año pasado, pero, en aquel momento, la exchica reality descartó de plano encontrarse en la 'dulce espera'.

"Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé", se lee en el extenso mensaje que la influencer 'carioca' posteó para anunciar su embarazo. El clip acumuló rápidamente miles de reproducciones y mensajes de felicitaciones por parte de sus amigos y seguidores.

Cachaza anuncia emocionada su primer embarazo

"Hay momentos que cambian la vida para siempre", expresó Carol Reali al compartir la noticia que marca una nueva etapa en su vida personal junto a su pareja, el actor brasileño André Bankoff.

La exintegrante de 'Esto es guerra' abrió su corazón en redes sociales al reflexionar sobre este momento tan especial y aseguró que desde hace buen tiempo anhelaba formar una familia, pero con la persona ideal.

"Siempre soñé con este momento: formar una familia y construir un hogar lleno de amor junto a la persona correcta", señaló Cachaza. Este mensaje sorprendió porque algunos de sus seguidores lo vincularon a una posible indirecta para su expareja, Rafael Cardozo.

En otro fragmento de su mensaje, la modelo destacó la emoción que siente ante la llegada de su primer hijo: "Hoy sé que esta historia se escribió exactamente como debía ser".

Gratitud y felicidad: Cachaza dedica conmovedor mensaje a su bebé

Finalmente, Cachaza cerró su anuncio con palabras llenas de ternura para su futuro bebé. Si bien señaló que aún no conocen su sexo, indicó que esperan su llegada con muchas ansias.

"Todavía no sabemos quién eres, pero ya transformaste nuestras vidas para siempre" y "Gracias por esta inmensa bendición. Ahora nuestro corazón late por tres", finalizó la modelo brasileña.