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Querido actor de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, celebra su matrimonio con la artista Joseline Lavaud en una íntima ceremonia

El actor unió su vida a la artista escénica en una emotiva ceremonia, que contó con la presencia de Erick Elera y Allison Pastor.

Alejandro Villagómez, actor de 'Al fondo hay sitio', se casó. Foto: composición LR/Instagram/erickelera
Alejandro Villagómez, actor de 'Al fondo hay sitio', se casó. Foto: composición LR/Instagram/erickelera
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El actor Alejandro Villagómez, conocido por su papel de ‘Gaspar’ en la serie 'Al fondo hay sitio', celebró su matrimonio con la artista escénica Joseline Lavaud en una íntima ceremonia realizada este sábado 20 de junio.

A la boda asistió el actor Erick Elera, amigo cercano del novio y compañero de elenco, quien junto con Allison Pastor se desempeñó como padrino de la boda. A través de un video difundido en sus historias de Instagram, el también cantante expresó su alegría con el mensaje: “Felicidades, muchachos”.

Al fondo hay sitio

'Al fondo hay sitio'. Foto: Instagram

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Actor Alejandro Villagómez se casó y Erick Elera estuvo presente

La ceremonia de Alejandro Villagómez y Joseline Lavaud destacó por su carácter íntimo, pero con la presencia de figuras cercanas que acompañaron este importante paso. Erick Elera fue uno de los más entusiasmados y compartió momentos del evento en los que la pareja se mostraba sonriente y en total complicidad.

El actor de 'Al fondo hay sitio' no dudó en celebrar públicamente el matrimonio de su amigo y destacó la unión en un entorno lleno de afecto y celebración. Las imágenes difundidas mostraron a los recién casados caminando juntos después de darse el 'sí'.

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Alejandro Villagómez y su historia de amor con Joseline Lavaud

La relación entre el actor y su flamante esposa se ha consolidado desde hace tiempo. En noviembre del 2024, sorprendió a su pareja con una pedida de mano en la playa, donde le entregó un anillo en una romántica escena que después fue compartida en redes sociales.

Previo a la boda, el popular 'Gaspar' también recibió un emotivo mensaje de su hijo de 18 años durante una aparición en televisión, lo que añadió un toque especial a los días previos a su matrimonio.

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