Franco Iza Montoya, hijo de los actores Miguel Iza y Natalia Montoya, destaca como director y guionista en la industria. Su reciente papel en 'Al fondo hay sitio' ha aumentado su popularidad. | Foto: Instagram

Franco Iza Montoya, hijo de los actores Miguel Iza y Natalia Montoya, destaca como director y guionista en la industria. Su reciente papel en 'Al fondo hay sitio' ha aumentado su popularidad. | Foto: Instagram

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Franco Iza Montoya es hijo del reconocido actor Miguel Iza y de la actriz Natalia Montoya. Sin embargo, el joven se ha ganado un nombre propio en la industria, ya que desde hace algunos años se desempeña como director de teatro, dramaturgo, guionista e intérprete. Su popularidad aumentó cuando ingresó a la teleserie 'Al fondo hay sitio', donde interpretó a Javier Alegría 'Happy'.

“Es la primera vez que tengo un papel masivo en televisión y se nota la diferencia. Es alucinante el cambio de un momento a otro, así que es el primer papel importante que me toca. A veces me piden foto o me felicitan, me dicen que les gusta mucho el trabajo. La mayoría de gente coincide en que les hago reír mucho, lo agradezco, pero también pasa que hay personas que no se acercan y se me quedan mirando porque no saben si soy o no soy yo”, comentó sobre el cariño del público que ha respaldado su trabajo en 'Al fondo hay sitio'.

Franco Iza sorprendió con su personaje en 'Al fondo hay sitio'. Foto: composición LR/Instagram/Franco Iza/América TV

Franco Iza, el multifacético

El actor Franco Iza, de 35 años, se mostró muy agradecido con su padre porque se hizo actor gracias a su influencia. Asimismo, contó que tienen personalidades y aficiones muy parecidas. Además de ser expresivos y de querer tener siempre la razón, ambos comparten el mismo amor por la 'U' y por el Barça.

Además de haber compartido tabla con Miguel Iza en diversas obras de teatro, ambos se han unido para dictar talleres de teatro y dramaturgia. Más allá de la influencia de su padre, el actor asegura que ha logrado tener sus propios proyectos. “Ya tengo una voz propia”, afirmó.

Franco Iza, actor que le dio vida a 'Japi' en 'Al fondo hay sitio', junto a su padre.

Por otro lado, el exactor de 'Al fondo hay sitio' siente amor por la música desde muy pequeño. Fue en el colegio La Casa de Cartón donde aprendió a tocar guitarra y a crear sus propias partituras.

Franco Iza y su faceta como guionista

Franco Iza se mostró orgulloso por el próximo estreno de 'Lazos que perduran', la obra que narra la historia de Miguel, un joven que recuerda a su perro Benito desde ese lugar donde la nostalgia se transforma en gratitud y cariño. A través de escenas cargadas de símbolos, proyecciones y momentos íntimos, el montaje propone un lenguaje escénico donde los gestos, los objetos y los rituales celebran la importancia del amor y la compañía incondicional.

Este montaje, escrito por Franco Iza y dirigido por Daniel Suárez Lezana, invita al público a encontrar un espacio seguro, sensible y empático. Es una obra que reconoce lo vivido y legitima las emociones: un homenaje a las experiencias que nos transformaron y a quienes caminaron a nuestro lado. Con una puesta en escena minimalista y poética, el espectáculo busca abrazar, conectar y ofrecer consuelo a quienes alguna vez amaron a una mascota.

'Lazos que perduran' llega al teatro, en Barranco. Foto: difusión

“‘Lazos que perduran’ nos invita a reflexionar sobre el duelo tras la pérdida de una mascota y cómo, muchas veces, este dolor es minimizado o invisibilizado por la sociedad. A través de la historia de Miguel e Isabella, la obra explora la memoria, la ausencia y los vínculos afectivos que permanecen incluso cuando quienes amamos ya no están físicamente”, comentó Iza.

El dramaturgo Franco Iza cuenta que le pareció un bonito reto escribir sobre un tema que nos afecta, pero sobre el cual no se habla tanto, y procurar dar una postura que nos ayude a validar esas emociones.

“Mientras la escribía, sentía que el truco estaba en imaginar que estábamos hablando del duelo de una persona. Sin embargo, al trasladar este duelo a la mascota de los protagonistas, igual se entendía ese dolor… Lo que significa que estaba funcionando. Me alegra trabajar con un grupo de jóvenes que tienen la intención de contar nuevas historias y hablar de temas que también son importantes”, añade.

‘Lazos que perduran’ cuenta con las actuaciones de Fátima Padilla, Aron Aruhuanca, Marco González, Jimena Pocomucha y Airton Romero. Este montaje se presentará en el Teatro Juanita Tarnawiecki (Jr. Sáenz Peña 107, Barranco), el 21 y 28 de junio, 03, 04 y 05 de julio a las 8 pm. Venta de entradas al WhatsApp 934 962 079.