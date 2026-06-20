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Magaly Medina denuncia amenazas contra su vida y señala a delincuentes presuntamente ligados a Jefferson Farfán

La conductora de televisión denunció ante las autoridades amenazas contra su vida enviadas por delincuentes que aseguran actuar por encargo de Jefferson Farfán.

Magaly Medina denuncia mensajes de amenazas tras enfrentamiento con Farfán. Foto: comosición LR/difusión/Instagram
Magaly Medina denuncia mensajes de amenazas tras enfrentamiento con Farfán. Foto: comosición LR/difusión/Instagram
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Magaly Medina denunció haber recibido amenazas contra su vida, en las que se advierte un presunto atentado por parte de delincuentes que, según los mensajes que recibió, actuarían por encargo del exfutbolista Jefferson Farfán. La conductora de televisión aseguró que estas intimidaciones también se extienden a su abogada y a su familia, en medio de un tenso enfrentamiento mediático entre ambas figuras públicas.

La presentadora de ATV denunció el hecho a través de su cuenta de Instagram, en la que confirmó que ya inició acciones legales ante las autoridades competentes para dejar constancia formal de lo ocurrido. "He tomado la iniciativa de denunciar ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, Fiscal de la Nación e INPE con el fin de dejar constancia (acreditando todas las amenazas) de lo que viene ocurriendo", se lee en el mensaje.

Magaly Medina

Mensaje de Magaly Medina. Foto: Instagram

PUEDES VER: Magaly Medina advierte acciones legales contra Jefferson Farfán y quienes difundan acusaciones sin pruebas

lr.pe

Magaly Medina denuncia presunto atentado contra su vida

La conductora precisó que las amenazas recibidas contienen información sensible y advertencias directas contra su integridad física, motivo por el cual decidió acudir a instancias oficiales. En su mensaje, expuso la gravedad del caso al afirmar: "Ante las violentas amenazas que venimos recibiendo por parte de grupos delincuenciales que advierten de un atentado contra mi vida la de mi abogada y su familia por orden, aseguran, de Jefferson Farfán".

Asimismo, la 'Urraca' reveló que ya había advertido previamente en su programa de televisión 'Magaly TV, la firme' que estaba siendo víctima de intimidaciones. “Mañana voy a notariar los mensajes en mis celulares, donde en nombre de él me amenazan con plomo, me amenazan de muerte. Lo voy a notariar mañana para presentarlo al Juzgado”, señaló.

PUEDES VER: Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su hija: “Con mucho gusto lo digo”

lr.pe

Jefferson Farfán advierte con exponer pruebas contra Magaly Medina

La 'Foquita' también reaccionó públicamente en medio de la controversia, al asegurar que cuenta con pruebas sobre presuntas irregularidades vinculadas al servicio comunitario que Magaly Medina debe cumplir. El exfutbolista utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo: "Ya está llegando la hora, están preparados? si o no?", escribió en sus historias de Instagram.

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