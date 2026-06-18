Magaly Medina denuncia mensajes intimidatorios atribuidos a Jefferson Farfán: "Me amenazan de muerte"

Según Magaly Medina, no es la primera vez que es amenazada por un jugador de fútbol. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

Según Magaly Medina, no es la primera vez que es amenazada por un jugador de fútbol. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

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Magaly Medina sorprendió en plena transmisión de ‘Magaly TV, la firme’ al denunciar que ha recibido amenazas de muerte, supuestamente atribuidas a Jefferson Farfán. En medio del enfrentamiento mediático y legal que sostiene con el exfutbolista, la conductora aseguró que certificará esos mensajes para presentarlos ante el Juzgado.

La popular ‘Urraca’ expresó un rechazo absoluto a la violencia y, aunque afirmó no sentir miedo, recordó que no es la primera vez que recibe intimidaciones vinculadas a figuras del deporte con las que ha tenido confrontaciones públicas.

Magaly Medina afirma que recibe amenazas atribuidas a Jefferson Farfán

Todo ocurrió durante una conversación con su abogado, conectado desde el extranjero para precisar las acusaciones de la ‘Foquita’ sobre un presunto incumplimiento de su servicio comunitario. En ese contexto, Magaly se refirió al exfutbolista con dureza: “Un señor bravucón, que está haciendo uso de la bravuconada”.

La conductora reveló que recibió mensajes intimidatorios contra su vida, los cuales atribuyó al empresario, y aseguró que procederá con la certificación de estos para presentarlos ante las autoridades. “Mañana voy a notariar los mensajes en mis celulares, donde en nombre de él me amenazan con plomo, me amenazan de muerte. Lo voy a notariar mañana para presentarlo al Juzgado”, manifestó.

La ‘Urraca’ aseguró que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones y recordó que, precisamente por ello, ATV decidió asignarle seguridad. Aunque evitó mencionar nombres, dejó en claro que las amenazas provienen de su labor periodística vinculada al fútbol. “No le tengo miedo a las amenazas porque las he recibido de jugadores de fútbol desde la época en que los empecé a ampayar. Desde ahí me amenazaban. Es por eso que ATV me pone seguridad. Desde esa vez. No es la primera vez que yo me enfrento a un jugador de fútbol. Lamentablemente, muchos de ellos están rodeados de gente de mal vivir. Hay que decirlo”, agregó.

Más adelante, detalló el contenido de los mensajes y aprovechó su plataforma para rechazar la violencia, recordando la ola de criminalidad que afecta al país. “Me amenazan con plomo, me dicen: ‘Per**, te vamos a meter plomo’. De parte de Farfán. Mencionan los barrios, las bandas que son. Yo creo que las bravuconadas no, en este país donde ya tenemos demasiada violencia, donde ya tenemos demasiados extorsionadores… Tenemos demasiada violencia para que un jugador de fútbol, que es un líder de opinión, esté con bravuconadas de ese tipo… A las bravuconadas no, a la violencia no”, sentenció.