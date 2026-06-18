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Jefferson Farfán manda contundente mensaje a Magaly Medina tras ser llamado 'cornelio' en redes sociales: "Te has burlado de..."

La 'Foquita' reaccionó luego de que Magaly Medina comentara las burlas que recibe en redes y aprovechó para lanzarle una nueva advertencia en medio de la polémica que ambos protagonizan.

Jefferson Farfán envía contundente mensaje a Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión
Jefferson Farfán envía contundente mensaje a Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión
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La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa. El exfutbolista volvió a pronunciarse en sus redes sociales luego de que la conductora cuestionara públicamente sus recientes acciones y expusiera que en internet muchos usuarios lo llaman "cornelio". Lejos de guardar silencio, la 'Foquita' publicó un fuerte mensaje en el que lanzó una advertencia a la ‘Urraca’ y aseguró contar con pruebas que respaldan sus acusaciones sobre el presunto incumplimiento del servicio comunitario que ella realiza.

El exseleccionado peruano también respondió al pedido de la figura de ATV de no llamarla por sus dos nombres completos y aprovechó para enviarle un mensaje directo. "Me gusta oír las mentiras, cuando sé toda la verdad" y "Acuérdate que tengo respaldo de todo lo que digo. ¿76 horas, sí o no?", escribió la ‘Foquita’, dejando en claro que el enfrentamiento entre ambos está lejos de terminar.

Farfán

Mensaje de Farfán para Magaly. Foto: Instagram

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lr.pe

Jefferson Farfán advierte a Magaly Medina que tiene pruebas para respaldar sus acusaciones

El exfutbolista respondió a Magaly Medina, con quien mantiene una fuerte polémica luego de denunciar presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario que la conductora realiza. La ‘Foquita’ sostiene que existen inconsistencias en las firmas registradas y aseguró que cuenta con pruebas para sustentar sus afirmaciones.

El mensaje comenzó con una respuesta al pedido que hizo la conductora en televisión para que dejara de llamarla por sus dos nombres. "Señora Jesús Magaly, para que no se moleste", escribió Farfán antes de lanzar una nueva indirecta. "Ahora quieres privacidad, ahora quieres respeto. Te has burlado de... futbolistas, vedettes, streamers, chicos reality, abogados, doctoras, bailarinas, programas de TV, modelos, conductores... ¿sigo o mejor ahí no más? Pues ahora te aguantas”, escribió.

PUEDES VER: Darinka Ramírez reta a Jefferson Farfán y cuestiona su rol como padre: "¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no?"

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Mientras tanto, Magaly Medina también utilizó su cuenta de instagram para compartir una publicación que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al exfutbolista. "Cada vez que te preguntes sobre algún humano: '¿Es acaso posible tanta estupidez?', la respuesta es sí", publicó en sus historias.

En medio de este nuevo intercambio de mensajes, Jefferson Farfán también ha sido blanco de burlas en redes sociales, donde algunos usuarios lo califican como "cornelio", en alusión al recordado escándalo por su relación con Yahaira Plasencia. A ello se suman las críticas relacionadas con el proceso judicial que mantiene con Darinka Ramírez por la pensión de alimentos de su hija, controversia que ha mantenido al exfutbolista en el centro de la atención pública.

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