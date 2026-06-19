Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la controversia que mantiene con Jefferson Farfán por el cumplimiento de sus jornadas de servicio comunitario. Esta vez, la conductora conversó con su abogado, Fernando Ugaz, y anunció que tomaría acciones legales contra el exfutbolista y quienes continúen difundiendo señalamientos que, según sostiene, no han sido sustentados con pruebas.

Durante la última edición de 'Magaly TV: la firme', la Urraca cuestionó que el popular '10 de la calle' afirme públicamente que incumplió con la sanción impuesta por el Poder Judicial y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con esos señalamientos.

Magaly advierte acciones legales tras acusaciones sobre servicio comunitario: “Pruébelo”

En diálogo con su abogado, Medina rechazó los recientes señalamientos realizados por Jefferson Farfán y dejó en claro que no tiene por qué responder a sus constantes pronunciamientos en redes sociales fuera de las instancias correspondientes.

“No hemos recibido ningún escrito ni ningún apersonamiento de parte del juzgado de ejecución. No sé cómo pretende que yo le conteste a él cuando él no es autoridad para mí. ¿Por qué tengo que rendirle cuentas a él?”, expresó.

PUEDES VER: Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Asimismo, cuestionó que el conductor de 'Enfocados' afirme públicamente que incumplió con el servicio comunitario sin haber presentado pruebas que lo sustenten. Según sostuvo, la misma versión también viene siendo replicada por figuras y creadores de contenido en redes sociales.

“Si este señor no muestra todas las mentiras, toda la bazofia que está diciendo, yo le he pedido a usted (su abogado) que contrataque y los demande a todos los que haya que querellar, a todos esos bocones que andan repitiendo como si hubieran visto pruebas. […] A mí me encantaría que el juzgado le diga: señor, deme sus pruebas. Ah, usted firmó y salió. Pruébeme que firmé y salí. Pruébelo”, agregó.

Abogado de Magaly acusa a Farfán de ejercer presión mediática

En esa misma línea, el Dr. Fernando Ugaz sostuvo que las declaraciones realizadas por Jefferson Farfán forman parte de una estrategia de presión mediática y afirmó que, hasta ahora, no se han presentado pruebas que acrediten un supuesto incumplimiento del servicio comunitario.

“Es un caso clásico de presión mediática que está realizando el señor Jefferson Farfán. No solo presiona, sino que afirma que ha habido actos de corrupción y falsedad en el cumplimiento de la sanción penal”, señaló.

En esa línea, indicó que están a la espera de conocer formalmente cualquier documentación presentada por el exfutbolista para responder por las vías correspondientes.

“Estamos esperando que corra el traslado del escrito que haya presentado y que muestre estas pruebas. Lo que él tiene son preguntas, dudas y afirmaciones. No tiene evidencias”, sostuvo.

Finalmente, el abogado señaló que parte de la información sobre las presuntas irregularidades ha sido difundida por tiktokers, influencers y otros usuarios de redes sociales, quienes habrían replicado las acusaciones antes de que exista una notificación oficial.