HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina advierte acciones legales contra Jefferson Farfán y quienes difundan acusaciones sin pruebas

En compañía de su abogado, Magaly respondió a los señalamientos sobre su servicio comunitario y advirtió que tomaría acciones legales contra Jefferson Farfán y quienes replican esa versión.

La 'Urraca' advirtió tomar acciones contra Farfán y quienes difundan acusaciones sin pruebas. Foto: Composición LR
La 'Urraca' advirtió tomar acciones contra Farfán y quienes difundan acusaciones sin pruebas. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la controversia que mantiene con Jefferson Farfán por el cumplimiento de sus jornadas de servicio comunitario. Esta vez, la conductora conversó con su abogado, Fernando Ugaz, y anunció que tomaría acciones legales contra el exfutbolista y quienes continúen difundiendo señalamientos que, según sostiene, no han sido sustentados con pruebas.

Durante la última edición de 'Magaly TV: la firme', la Urraca cuestionó que el popular '10 de la calle' afirme públicamente que incumplió con la sanción impuesta por el Poder Judicial y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con esos señalamientos.

PUEDES VER: Magaly Medina denuncia mensajes intimidatorios atribuidos a Jefferson Farfán: "Me amenazan de muerte"

lr.pe

Magaly advierte acciones legales tras acusaciones sobre servicio comunitario: “Pruébelo”

En diálogo con su abogado, Medina rechazó los recientes señalamientos realizados por Jefferson Farfán y dejó en claro que no tiene por qué responder a sus constantes pronunciamientos en redes sociales fuera de las instancias correspondientes.

“No hemos recibido ningún escrito ni ningún apersonamiento de parte del juzgado de ejecución. No sé cómo pretende que yo le conteste a él cuando él no es autoridad para mí. ¿Por qué tengo que rendirle cuentas a él?”, expresó.

PUEDES VER: Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

lr.pe

Asimismo, cuestionó que el conductor de 'Enfocados' afirme públicamente que incumplió con el servicio comunitario sin haber presentado pruebas que lo sustenten. Según sostuvo, la misma versión también viene siendo replicada por figuras y creadores de contenido en redes sociales.

“Si este señor no muestra todas las mentiras, toda la bazofia que está diciendo, yo le he pedido a usted (su abogado) que contrataque y los demande a todos los que haya que querellar, a todos esos bocones que andan repitiendo como si hubieran visto pruebas. […] A mí me encantaría que el juzgado le diga: señor, deme sus pruebas. Ah, usted firmó y salió. Pruébeme que firmé y salí. Pruébelo”, agregó.

Abogado de Magaly acusa a Farfán de ejercer presión mediática

En esa misma línea, el Dr. Fernando Ugaz sostuvo que las declaraciones realizadas por Jefferson Farfán forman parte de una estrategia de presión mediática y afirmó que, hasta ahora, no se han presentado pruebas que acrediten un supuesto incumplimiento del servicio comunitario.

“Es un caso clásico de presión mediática que está realizando el señor Jefferson Farfán. No solo presiona, sino que afirma que ha habido actos de corrupción y falsedad en el cumplimiento de la sanción penal”, señaló.

En esa línea, indicó que están a la espera de conocer formalmente cualquier documentación presentada por el exfutbolista para responder por las vías correspondientes.

“Estamos esperando que corra el traslado del escrito que haya presentado y que muestre estas pruebas. Lo que él tiene son preguntas, dudas y afirmaciones. No tiene evidencias”, sostuvo.

Finalmente, el abogado señaló que parte de la información sobre las presuntas irregularidades ha sido difundida por tiktokers, influencers y otros usuarios de redes sociales, quienes habrían replicado las acusaciones antes de que exista una notificación oficial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina denuncia mensajes intimidatorios atribuidos a Jefferson Farfán: "Me amenazan de muerte"

Magaly Medina denuncia mensajes intimidatorios atribuidos a Jefferson Farfán: "Me amenazan de muerte"

LEER MÁS
Jefferson Farfán manda contundente mensaje a Magaly Medina tras ser llamado 'cornelio' en redes sociales: "Te has burlado de..."

Jefferson Farfán manda contundente mensaje a Magaly Medina tras ser llamado 'cornelio' en redes sociales: "Te has burlado de..."

LEER MÁS
Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su hija: “Con mucho gusto lo digo”

Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su hija: “Con mucho gusto lo digo”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

LEER MÁS
‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

LEER MÁS
Magaly Medina queda impactada al enterarse en qué negocio invertirá Fabio Agostini los $200.000 que ganó: "Caramba..."

Magaly Medina queda impactada al enterarse en qué negocio invertirá Fabio Agostini los $200.000 que ganó: "Caramba..."

LEER MÁS
Jaime Bayly posa en una foto junto a su esposa Silvia Núñez del Arco y su expareja Sandra Masías: "Las mujeres de mi vida"

Jaime Bayly posa en una foto junto a su esposa Silvia Núñez del Arco y su expareja Sandra Masías: "Las mujeres de mi vida"

LEER MÁS
Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su hija: “Con mucho gusto lo digo”

Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su hija: “Con mucho gusto lo digo”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025