'Los patos y las patas’ lanza tráiler final: elenco y fecha de estreno de la película inspiradas en las canciones de Raúl Romero

La comedia romántica peruana 'Los patos y las patas' estrenó su tráiler final y emocionó al público al revelar nuevas escenas de esta historia cargada de romance, humor y nostalgia nacional. La cinta, que está inspirada en las canciones de Raúl Romero, reúne a un elenco de reconocidos actores y jóvenes talentos que invitan a revivir los años 90 con un viaje inesperado al pasado.

En el avance se aprecia a Gian Piero Díaz, quien interpreta a Tomás, un hombre que, tras un divorcio doloroso, recibe la oportunidad de regresar 30 años atrás y reconectarse con el amor de su juventud. El tráiler muestra una historia que combina risas, música y segundas oportunidades.

¿Cuándo se estrena la película 'Los patos y las patas’?

La película llegará oficialmente a todas las salas del país el 18 de septiembre, convirtiéndose en una de las producciones nacionales más esperadas del año. La cinta es producida por Jungle Pictures y distribuida por Diamond Films, casa que ha llevado a los cines varias de las entregas más importantes del cine peruano.

¿De qué trata 'Los patos y las patas’?

La nueva comedia romántica nos introduce a Tomás, un hombre que atraviesa un divorcio y debe reconstruir su vida. Para sorpresa del protagonista, recibe la oportunidad de viajar al año 1993, exactamente a su etapa de adolescencia, donde las primeras ilusiones, los ensayos de bandas escolares y los sueños de juventud eran parte de su día a día.

Este inesperado viaje al pasado lo lleva a reencontrarse con Romina, el gran amor de su vida. En medio de la nostalgia, las canciones de Raúl Romero se convierten en la banda sonora ideal para este reencuentro. El filme promete emocionar a los espectadores con una historia que mezcla humor, romance, música y recuerdos que marcaron a toda una generación.

Elenco de 'Los patos y las patas'