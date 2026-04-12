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Elecciones 2026 EN VIVO: Sigue minuto a minuto la jornada electoral en Perú
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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

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Raúl Romero, icónico presentador de 'Habacilar', desata revuelo en España tras ser elegido como miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

El conductor Raúl Romero fue visto como miembro de mesa en España durante las Elecciones 2026, generando reacciones entre peruanos en Madrid y viralizándose en redes sociales.

Raúl Romero aprovechó para tomarse fotos con sus seguidores durante las Elecciones 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Raúl Romero aprovechó para tomarse fotos con sus seguidores durante las Elecciones 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La presencia de Raúl Romero como miembro de mesa en España durante las Elecciones 2026 no pasó desapercibida. El recordado conductor de ‘Habacilar’ fue visto cumpliendo funciones en el consulado peruano en Madrid, en una jornada marcada por la participación de ciudadanos residentes en el extranjero.

La escena, difundida en redes sociales, captó rápidamente la atención de la comunidad peruana. Fotografías y videos evidenciaron al exanimador desempeñando labores propias de un miembro de mesa, como la verificación de identidad y la supervisión del proceso de votación, lo que generó comentarios positivos por su compromiso cívico.

Raúl Romero cumple su deber cívico en Madrid, España.

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lr.pe

Raúl Romero en España al ser elegido miembro de mesa

El también líder de la banda ‘Nosequién y los Nosecuántos’ se encuentra radicado en España desde hace algunos años, lo que explica su participación en este proceso electoral fuera del país. Durante las Elecciones 2026, fue designado como miembro de mesa en uno de los locales habilitados por el consulado peruano en Madrid, donde cientos de compatriotas acudieron a ejercer su derecho al voto.

Una de las imágenes más compartidas muestra a Romero interactuando con votantes, mientras cumple su rol con normalidad. “Raúl Romero es miembro de mesa en España”, reportó una usuaria al portal ‘Instarándula’, publicación que posteriormente fue replicada por cuentas de entretenimiento, amplificando el alcance del hecho.

El episodio evidencia cómo figuras públicas también forman parte de los procesos democráticos, incluso fuera del territorio nacional. En este caso, la participación del conductor no solo generó sorpresa, sino que reforzó su cercanía con el público, una característica que marcó su trayectoria en la televisión peruana, especialmente en Habacilar.

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Roger del Águila también se encuentra en España para emitir su voto

La jornada electoral en Madrid también tuvo otro rostro conocido: Roger del Águila. El excompañero de conducción de Romero fue captado en los exteriores del local de votación, donde saludó a ciudadanos y accedió a tomarse fotografías con varios asistentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Del Águila compartiendo con votantes, en un ambiente distendido, aunque fuera del contexto televisivo que lo hizo popular. Su presencia coincidió con la de Romero, generando un momento que muchos calificaron como nostálgico, al reunir a dos figuras emblemáticas de la televisión peruana en un escenario completamente distinto.

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