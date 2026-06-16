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María José Vigil, conocida públicamente como Majo con Sabor, sorprendió al revelar detalles sobre el término de su relación sentimental con el actor Gabriel Calvo. La influencer gastronómica confirmó que fue ella quien tomó la decisión de poner fin al vínculo, luego de una serie de situaciones que terminaron afectando la estabilidad de la pareja.

Durante su participación en un podcast, la creadora de contenido también realizó una inesperada confesión relacionada con Keiko Fujimori. Según relató, llegó a interponerse en un posible acercamiento entre la lideresa de Fuerza Popular y el actor peruano, comentario que no tardó en generar repercusión entre los seguidores del programa y usuarios de redes sociales.

Majo con Sabor revela que 'atrasó' a Keiko Fujimori con Gabriel Calvo

La revelación surgió después de que Majo con Sabor explicara que uno de los factores que contribuyó al desgaste de su relación con Gabriel Calvo fueron los constantes acercamientos y coqueteos que, según contó, el actor mantenía con Keiko Fujimori.

Gabriel Calvo entrevistó a Keiko Fujimori.

En medio de la conversación, Mario Hart le consultó en tono de broma si la lideresa de Fuerza Popular le había 'ganado' en la disputa sentimental por el exintegrante de 'Torbellino'.

Lejos de esquivar la pregunta, la influencer respondió con una frase que provocó sorpresa y risas entre los presentes. "No, loco, fue al revés (...) Para que veas", señaló, dando a entender que fue ella quien logró consolidar la relación con el actor.

Posteriormente, continuó con el tono distendido de la conversación y añadió: "Imagínate, haber competido con la futura presidenta... en qué nivel estamos", comentario que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa.

Majo con Sabor terminó su relación con Gabriel Calvo

Durante la entrevista, también se refirió al final de su historia sentimental con Gabriel Calvo y aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con una traición o un episodio de infidelidad. Según explicó, con el paso del tiempo ambos comprendieron que la dinámica entre ellos funcionaba mejor desde la amistad que desde una relación amorosa, por lo que optaron por tomar caminos distintos.

No obstante, la influencer reconoció que algunas situaciones mediáticas terminaron generando incomodidad dentro de la relación. Entre ellas, mencionó los comentarios y especulaciones que surgieron a raíz de los acercamientos públicos entre el actor y Keiko Fujimori.

Aunque aseguró que nunca sintió rivalidad ni celos hacia la lideresa de Fuerza Popular, admitió que no le resultó agradable ver a su entonces pareja involucrada en rumores sentimentales con otra persona, especialmente cuando el tema cobró notoriedad en redes.