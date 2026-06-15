Amanda Miguel se presentará por primera vez en Perú el 21 de noviembre en el Parque de la Exposición. Como parte de su gira 'Él me mintió World Tour 2026', la expectativa es alta. | Foto: difusión.

Amanda Miguel se presentará por primera vez en Perú el 21 de noviembre en el Parque de la Exposición. Como parte de su gira 'Él me mintió World Tour 2026', la expectativa es alta. | Foto: difusión.

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Por primera vez en su carrera, la cantante y compositora argentino-mexicana Amanda Miguel se presentará en Perú. El reencuentro con sus seguidores peruanos se realizará el sábado 21 de noviembre en el Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional 'Él me mintió World Tour 2026'.

La gira de la intérprete ya ha tenido presentaciones este año en México, Colombia y Argentina, además de ciudades como Chicago y Managua. La expectativa en Lima es alta.

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Amanda Miguel pisará suelo peruano

Los asistentes al primer concierto en Lima de Amanda Miguel podrán disfrutar de una puesta en escena con banda en vivo y arreglos orquestales especiales, además de himnos de la música latina como 'Él me mintió' y 'Así no te amará jamás', entre otros temas que la convirtieron en un ícono de la canción romántica. Es decir, ofrecerá un repertorio que equilibrará sus grandes éxitos con sus lanzamientos más recientes.

Las entradas para el concierto de Amanda Miguel ya están disponibles en Teleticket. Actualmente, hay una preventa con 20% de descuento, válida con cualquier medio de pago, que estará vigente hasta el 30 de junio.

Trayectoria de Amanda Miguel

Amanda Miguel, conocida por su voz y su interpretación dramática, es una cantante y compositora con una trayectoria de más de cuatro décadas. Nacida en Argentina y criada en México, alcanzó la fama con interpretaciones cargadas de emoción y éxitos que se han convertido en clásicos de la balada latina.

Con más de 40 años de trayectoria y una voz que ha marcado a varias generaciones desde finales de los 70, la artista ofrecerá un concierto que apunta a ser uno de los eventos musicales más recordados del año en Lima y un referente para los seguidores de la balada romántica.