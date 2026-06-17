Magneto confirma separación indefinida y celebrará su último concierto en Lima: lo que debes saber del evento

Concierto de Magneto en Lima se celebrará el domingo 28 de junio. | Foto: Rock en tus venas

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La banda mexicana Magneto anunció que hará una pausa indefinida y pondrá fin a una etapa que marcó la música y a toda una generación con sus baladas y temas pop. La noticia generó nostalgia entre sus seguidores, quienes ahora esperan con expectativa el último show que ofrecerán en Lima.

La capital peruana fue elegida como escenario de despedida. El próximo 28 de junio, el Anfiteatro del Parque de la Exposición recibirá a la banda en una presentación que promete reunir sus mayores éxitos y convertirse en un hito para sus fanáticos.

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Magneto anuncia descanso indefinido

Magneto debutó en 1983 y pronto se consolidó como uno de los grupos juveniles más influyentes de México y Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria, la banda tuvo varias formaciones, pero los nombres más recordados son Alan Ibarra, Mauri Stern, Elías Cervantes, Hugo de la Barreda, Charlie Martínez y, posteriormente, Tono Beltranena, quien reemplazó a este último.

Tras décadas de carrera, pausas y reencuentros, los integrantes confirmaron que decidieron detener las actividades grupales para enfocarse en proyectos personales. “Vamos a tomarnos un descanso. No sabemos si volveremos a reunirnos más adelante, pero hoy queremos disfrutar cada presentación y agradecer al público que nos ha acompañado durante todos estos años”, señalaron a la prensa.

Lo que debes saber sobre el concierto de despedida de Magneto en Lima

La presentación en Perú adquiere un significado especial para sus seguidores. La despedida será el domingo 28 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, recinto emblemático de Lima que los recibe nuevamente a un año de su última visita. Se espera que interpreten los temas que los convirtieron en ídolos de miles de jóvenes, entre ellos "Vuela vuela", "La puerta del colegio", "Para siempre" y "40 grados".

Las entradas están disponibles en Ticketmaster Perú, con precios desde S/175 en preventa BBVA hasta S/385 en zona VIP en venta general. El grupo aclaró que se trata de una pausa indefinida, aunque no descarta un regreso en el futuro. Por ahora, Lima tendrá el privilegio de ser la última parada de Magneto, en una presentación que quedará grabada en la memoria de sus seguidores como el cierre de una era en la música pop latina.