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El Día del Padre 2026 se celebrará con una variada agenda de conciertos, espectáculos y eventos especiales en distintas ciudades del Perú. Desde presentaciones de cumbia, salsa, rock y música romántica hasta espectáculos de humor y ópera, las familias tendrán alternativas para homenajear a papá durante el fin de semana.

Si aún no tienes planes para esta fecha especial, aquí te presentamos una guía con los principales conciertos por este día, incluidas fechas, horarios, lugares, precios de entradas y plataformas donde podrás adquirir tus boletos para disfrutar de un momento inolvidable junto a toda la familia.

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Agenda de conciertos y eventos por el Día del Padre 2026

Jueves 18 de junio

'El rugido de papá'

La Asociación Cultural Brisas del Titicaca será escenario de este espectáculo musical que reunirá al Grupo 5, la legendaria banda Frágil y Fernando Sosa, reconocido por interpretar a Gustavo Cerati.

Lugar: Brisas del Titicaca - Cercado de Lima

Hora: 8:00 p. m.

Boletería: Ticketmaster

Viernes 19 de junio

'Rumba para papá'

Radio Panamericana presenta una gran noche de salsa. El espectáculo contará con La Caro Band de Cuba, Brunella Torpoco, Daniela Darcourt y Masiel Málaga. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 52. El evento comenzará a las 8:00 p. m.

Lugar: Centro de Convenciones Scencia, en La Molina

Hora: 8:00 p. m.

Boletería: Teleticket

Noche de Ópera: Carmen

El JW Marriott Hotel Lima ofrecerá una experiencia que combina ópera en vivo, cóctel de bienvenida y buffet gourmet. La artista principal será Adriana Nube.

Lugar: JW Marriott Hotel - Miraflores

Hora: 7:00 p. m. - 11:00 P. M.

Boletería: Joinnus

Batalla de Rock: especial Día del Padre

El Teatro Plaza Norte recibirá a Fernando Sosa, imitador de Gustavo Cerati, y José Rosillo, imitador de Marcelo Motta de Amén, quienes interpretarán los grandes clásicos del rock en español. La cita será a las 8:00 p. m. y las entradas están disponibles en Teleticket.

Lugar: Teatro Plaza Norte - Av. Alfredo Mendiola, Independencia

Hora: 8:00 p. m.

Boletería: Teleticket

Sábado 20 de junio

Hermanos Yaipén – Una historia bien cantada

La agrupación ofrecerá dos conciertos en el Gran Teatro Nacional, programados para las 5:00 p. m. y 8:30 p. m.. Las entradas se venden a través de Joinnus desde S/ 52.

Lugar: Gran Teatro Nacional - Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Hora: 5:00 p. m.

Boletería: Joinnus

Salsa en el Kímbara VIP

Los amantes de la salsa podrán disfrutar de Son Tentación, Jeinson Manuel, N'Samble y Septeto Acarey en Kímbara VIP. Las entradas estarán disponibles directamente en la boletería del local.

Lugar: ímbara VIP, ubicado en la avenida Petit Thouars 2481, Lince

Hora: 9:00 p. m.

Boletería: local

Serenata a Papá en Huancayo

El Auditorio Nuestra Señora del Valle será sede de una noche dedicada a la música andina y el folclore contemporáneo. El concierto iniciará a las 8:00 p. m. y las entradas están disponibles desde S/105.

Lugar: Auditorio Nuestra Señora del Valle - Jirón Puno 450, Huancayo

Hora: 8:00 p. m.

Boletería: Teleticket

Románticos celebrando el Día del Padre

El Centro de Convenciones Bianca reunirá a los imitadores de Nino Bravo, José José, Juan Gabriel y Julio Iglesias en una velada dedicada a los grandes clásicos románticos. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.

Lugar: Centro de Convenciones Bianca - Av. Almte. Miguel Grau 135, Barranco

Hora: 10:30 p. m.

Boletería: Teleticket

Domingo 21 de junio

‘Cumbia para papá’

Pamela Franco y su orquesta encabezarán esta celebración desde las 12:30 p. m. en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, en el Cercado de Lima.

Lugar: Asociación Cultural Brisas del Titicaca – Cercado de Lima

Hora: 12:30 p. m.

Boletería: Ticketmaster

La Bella Luz celebra a papá

La reconocida orquesta se presentará para ofrecer sus mejores éxitos en una noche inolvidable de celebración a papá.

Lugar: El Padrino Club, ubicado en San Juan de Lurigancho

Hora: 12:00 p. m.

Boletería: VAOPE

Los Pakines

La agrupación ofrecerá un espectáculo lleno de sus grandes éxitos entre la 1:00 p. m. y 6:00 p. m.. Las entradas pueden adquirirse mediante Ticketmaster.

Lugar: La Flor de la Canela – Av. Nicolás Arriola 155 (Cruce con Javier Prado, frente a Cruz del Sur)

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: Ticketmaster

Tardes de Leyendas para papá

El Centro de Convenciones Bianca realizará un almuerzo show con la participación del Zambo Barbieri y tributos a Raphael y Gilberto Santa Rosa.

Lugar: Centro de Convenciones Bianca - Av. Almte. Miguel Grau 135, Barranco

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: Ticketmaster

Concierto para papá

El evento presentará un almuerzo musical con Los Toches y La Mapo, quienes interpretarán éxitos de Hombres G, Enanitos Verdes, Vilma Palma y Vampiros, Raúl Romero, Miki González y otros clásicos del rock en español.

Lugar: Rock and Pez - Av. Alfredo Benavides 2826, Miraflores

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: Teleticket

El Remanso celebra a papá

Grupo Guinda de Carlos Morales, Amor Rebelde y Las Estrellas de la Cumbia animarán esta fiesta desde la 1:00 p. m. en Comas.

Lugar: Av. Trapiche km 4.5 - Comas

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: VAOPE

Marisol y Tony Rosado

Marisol y la Magia del Norte compartirán escenario con Tony Rosado en Las Vegas Megadisco.

Lugar: Las Vegas Megadisco - Cusco

Hora: 7:00 p. m.

Boletería: VAOPE

Feliz Día Papacitos

Blue Fiesta Total, en Independencia, reunirá a Chechito y Orquesta, Bill Orosco, Brayam Kamus, La Combinación Exacta y Las Estrellas de la Cumbia.

Lugar: Blue Fiesta Total, calle 1 #175 - Independencia

Hora: 8:00 p. m.

Boletería: VAOPE

Las Estrellas de la Cumbia

La agrupación ofrecerá un espectáculo exclusivo en la discoteca Anubis.

Lugar: discoteca Anubis - San Juan de Lurigancho

Hora: 9:00 p. m.

Boletería: VAOPE

Los Reyes del Humor

Hernán Vidaurre, Fernando Armas y Walter Ramírez 'El Chorri' se reunirán en el Teatro Plaza Norte para rendir homenaje a los padres con un espectáculo de comedia.