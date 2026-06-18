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Darinka Ramírez reta a Jefferson Farfán y cuestiona su rol como padre: "¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no?"

Darinka Ramírez cuestionó el papel de Jefferson Farfán como padre y lo desafió con varias preguntas sobre su hija para evidenciar si conoce sus gustos y se mantiene presente en su crianza.

Darinka Ramírez manda fuerte mensaje a Jefferson Farfán. Foto: composición LR/ATV
Darinka Ramírez manda fuerte mensaje a Jefferson Farfán. Foto: composición LR/ATV
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Darinka Ramírez, la madre de la última hija de Jefferson Farfán, sorprendió al compartir un contundente mensaje en sus estados de Instagram, publicación que luego eliminó por consejo de su abogado. La empresaria lanzó una serie de cuestionamientos contra el exfutbolista y puso en duda su papel como padre de la menor que ambos tienen en común.

"¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no?", escribió la empresaria, luego de que el exfutbolista revelara el monto de la pensión anticipada que le pasa a su pequeña en medio del enfrentamiento que mantiene con Magaly Medina. La joven influencer respondió recordando diversos episodios de su relación como padres.

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Darinka Ramírez recuerda episodios de su relación con Jefferson Farfán y lo reta públicamente

A través de un extenso mensaje difundido en sus redes sociales, Darinka Ramírez afirmó que Jefferson Farfán reconoció a su pequeña cuando la menor ya había cumplido un año de edad. Además, sostuvo que fue ella quien asumió los gastos para amoblar el departamento donde vivió junto a la niña y aseguró que invirtió cerca de S/10.000.

La empresaria también recordó que buscó llegar a un acuerdo con el exfutbolista por el bienestar de su hija. "Te invité a conciliar por el bien de ella y no te importó. Pides tenencia y la ves cada dos semanas, un mes o cuando te acuerdes. Aún así, te invité a que asistas para el Día del Padre", escribió.

"Lo más ridículo, reclamar cosas que jamás haría. Poner un polo de mi bebé que no tiene nada que ver contigo y tiene un padre con mayúscula. ¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no? ¿Fuiste a las terapias reeducativas que te obligaron, sí o no?", señaló la expareja de la Foquita. Asimismo, criticó que el exfutbolista solicitara al magistrado que no se hablara públicamente del proceso mientras él revelaba información sobre la asignación anticipada.

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Magaly Medina respalda a Darinka Ramírez y critica la actitud de Jefferson Farfán

La conductora de televisión cuestionó la actitud de Jefferson Farfán, aseguró que siempre busca obtener ventajas y calificó su comportamiento de soberbio. "Darinka querida, tú sabes que él siempre quiere la parte más jugosa para él, todas las ventajas y las desventajas para el resto. Acuérdate, él siempre hace uso de ese poder, él es muy soberbio", expresó.

La empresaria cerró su mensaje con una reflexión dirigida al exfutbolista. "Sana, señor, lo que no tuviste en tu infancia. Bríndale a tu hija menor. Y no hablo solo de dinero, ser padre abarca mucho y se hace con amor", escribió, dejando en evidencia que el conflicto entre ambos continúa más allá del aspecto económico.

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