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Laura Spoya le responde con todo a Magaly Medina tras criticarla por defender a Jefferson Farfán: “No soy chupe de nadie”

Magaly Medina llamó "chupes" a Laura Spoya y Mario Irivarren, pero ellos respondieron que son autónomos y no necesitan seguir guiones ajenos para expresar su opinión.


El conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se intensifica tras las declaraciones de Laura Spoya y Mario Irivarren, quienes defendieron al exfutbolista en su podcast 'La Manada'.
El conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se intensifica tras las declaraciones de Laura Spoya y Mario Irivarren, quienes defendieron al exfutbolista en su podcast 'La Manada'.
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En medio del conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán, los conductores del pódcast La Manada Galáctica no dudaron en defender al exfutbolista. Ante eso, la periodista cuestionó a Laura Spoya y Mario Irivarren y los llamó “chupe”. La respuesta de los youtubers no tardó en llegar este miércoles 17 de junio a través de su canal de YouTube.

“Los chupes de Farfán han salido a defenderlo. Laura Spoya es chupe de Farfán porque pertenece a su equipo, le paga. Spoya e Irivarren son chupes de Farfán. Hay que sacarnos esa mentalidad de endiosar a la gente. Hay gente que se endiosa, que cree que lo que ha ganado en la vida lo pone por encima del bien y el mal”, comentó Medina la noche del martes 16 de junio.

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Laura Spoya y Mario Irivarren le responden a Magaly

En su pódcast, Laura Spoya defendió su derecho a opinar. “Nosotros tenemos el derecho a poder comunicarnos, a poder expresar una opinión como cualquier otro y no porque seamos nosotros ni porque trabajemos en el canal de Farfan. Creo que ni tú ni yo hemos sido chupes de nadie porque no lo hemos necesitado ni lo vamos a necesitar tampoco. Cada uno es autónomo de poder tomar las decisiones para su futuro. Estén bien o estén mal. Si están mal, se aprende, pero chupe de nadie… jamás, no como otras”, manifestó la ex Miss Perú.

Asimismo, Laura Spoya se defendió al ser cuestionada por sus supuestas respuestas elaboradas por la producción. Según dijo, raras veces sigue la pauta que le dan. “Ni siquiera cuando he trabajado en ‘Al sexto día’ ni en otros programas en los que he estado, nunca he necesitado un guión estructurado para poder emitir una comunicación. Jamás. Y si es que Gisela fuera mi guionista, como lo mencionó, sería un completo honor, porque para mí Gisela es la reina de la televisión y me encantaría que pudiera dirigirme en algún momento”, acotó.

Mario Irivarren también le respondió a la conductora de ATV. “Señora Magaly, es que el argumento (de que somos calabazas) no puede ser eso porque es un argumento débil, es un argumento que carece de base. Yo no me considero ninguna calabaza, Laura tampoco lo es. Y menos lo soy por emitir una opinión o por dar mi punto de vista. Y básicamente lo que yo le preguntaba ayer es, ¿por qué cuando se trata de usted y de algo que compete a temas personales suyos, sí es invasión a su privacidad, si se merece el respeto, el cuidado de los datos personales, pero cuando se trata del resto, no. Era lo único que yo quería saber”, comentó el exparticipante de 'Esto es guerra'.

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