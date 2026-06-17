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Mónica Torres analiza situación de Pamela López tras críticas por fuertes peleas con Paul Michael en 'La Granja VIP Perú': "Necesita sanar"

Luego de la separación de Pamela López y Paul Michael tras 'La Granja VIP Perú', Mónica Torres recordó el pasado de la influencer, quien vivió una larga y tormentosa relación con Christian Cueva.

Mónica Torres entabló amistad con Pamela López y Paul Michael dentro de 'La Granja VIP Perú'.
Mónica Torres entabló amistad con Pamela López y Paul Michael dentro de 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Panamericana TV
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Mónica Torres se pronunció sobre la situación de Pamela López y Paul Michael tras el final de 'La Granja VIP Perú'. Luego de consagrarse en el quinto lugar del reality de Panamericana TV, la actriz ofreció una entrevista al programa 'Detrás de cámaras' junto a Celine Aguirre, donde compartió su opinión acerca de la pareja que terminó su relación después de constantes enfrentamientos en el concurso.

La recordada figura de 'Al fondo hay sitio' había aconsejado en varias ocasiones a López sobre su vínculo con el cantante, recordándole que no era su madre para corregirlo a cada momento y que, si él necesitaba ayuda, acudiría directamente a ella. Hoy, ya lejos de ambos, Torres se animó a revelar qué piensa realmente de la empresaria, quien continúa siendo esposa de Christian Cueva.

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Lejos de emitir críticas sin filtro, Mónica Torres prefirió destacar la amistad que construyó con Pamela López y Paul Michael, poniendo especial énfasis en el cantante y la evolución que mostró dentro del reality. “La verdad yo los quiero mucho a los dos. A Paul le tengo muchísimo cariño. Es un chico al que he aconsejado y siento que sí me ha escuchado en muchas cosas porque mi opinión del Paul del inicio cambió al Paul del final. El Paul del final me parece que tenía cierta prudencia para tomar distancia. Fue una de las cosas que le dije: ‘No pelees en caliente porque cuando peleas en caliente las cosas se ponen peor’. Él muchas veces trataba de tomar distancia”, manifestó.

En cuanto a Pamela, la actriz profundizó en el difícil pasado que vivió junto a Christian Cueva, padre de sus tres hijos menores, y cómo esa relación la llevó a olvidarse de sí misma. “Pamela creo que ha pasado por cosas muy fuertes. Creo que ha tenido muchos años en los que su opinión no ha sido validada. Ha estado en una relación en la que ella perseguía los sueños de otra persona, no los propios. Se dedicó a ser mamá. Digamos que dejó a su Pamela López rezagada y recién se está dando cuenta de que hay una Pamela López que también puede brillar”, agregó.

Torres sostuvo que la empresaria aún tiene asuntos emocionales por resolver y sugirió que, en algún momento, ella y Paul Michael puedan conversar cuando hayan curado sus heridas. “Creo que en este momento ella tiene que sanar la parte emocional, la parte de pareja. No sé si alguna vez ellos puedan conversar, tomar terapia, conversar esto desde la madurez”, manifestó. Finalmente, la novia del hijo de Eva Ayllón les deseó lo mejor y reafirmó el cariño que siente hacia el cumbiambero. “Paul me cae súper bien aunque a veces le decía: ‘Cállate porque ya no te aguanto cantando’”, sentenció entre risas.

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