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Los rumores sobre una posible relación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera continúan ganando fuerza. En las últimas semanas, ambos personajes han protagonizado diversas apariciones públicas que despertaron el interés de sus seguidores, especialmente después de coincidir en 'La granja VIP Perú', donde reconocieron sentir atracción mutua.

Ahora, una publicación difundida por una persona del círculo más cercano al exfutbolista volvió a colocarlos en el centro de la conversación. El mensaje, compartido en redes sociales luego de que ambos fueran vistos juntos en televisión, fue interpretado por muchos usuarios como una señal de respaldo hacia la bailarina y como una aparente confirmación de la cercanía que mantiene con el Diablito.

Amigo de Diego Chávarri aumenta rumores de romance con Gabriela Herrera

La controversia se reavivó durante una reciente edición del programa digital Q' Bochinche, donde analizaron una publicación que rápidamente se viralizó en distintas plataformas.

Según explicaron en el espacio de espectáculos, el mensaje fue compartido por Joel Aliaga, amigo cercano del exfutbolista de Sporting Cristal y considerado por el exintegrante de realities como un hermano de cariño. La frase no pasó desapercibida entre los seguidores de ambos personajes.