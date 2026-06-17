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¿Nuevo romance? Samahara Lobatón es captada pasando la noche con Renato Rossini Jr. tras confirmar que ya no se casa con Youna

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. sorprendieron al tomarse de la mano y dirigirse al departamento de la influencer. Imágenes fueron reveladas luego del supuesto beso apasionado que compartieron.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se conocieron en 'La Granja VIP Perú'.
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se conocieron en 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Panamericana TV
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Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la atención mediática. La joven influencer, que recientemente anunció que su boda con Youna no se llevará a cabo, fue vista en una situación que ha despertado especulaciones sobre su vida sentimental. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron imágenes en las que aparece junto a Renato Rossini Jr., hijo del recordado actor nacional Renato Rossini con quien protagonizó varios momentos cercanos en ‘La Granja VIP Perú’.

La cercanía entre ambos y los gestos afectuosos han dado pie a nuevas versiones sobre un posible vínculo amoroso, aunque los dos involucrados ya descartaron una relación más allá de la amistad.

PUEDES VER: Paul Michael expone a Samahara Lobaton y Renato Rossini Jr al revelar que se besaron tras el final de ‘La granja VIP Perú’: “Pobre Youna”

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Captan a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. pasando la noche juntos

Según el reporte de ‘Amor y Fuego’, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados a la salida de una discoteca en Barranco durante la madrugada. En las imágenes se aprecia cómo se toman de la mano y abordan un taxi con dirección al departamento de la hija de Melissa Klug. El programa señala que el vehículo no se detuvo de inmediato, aparentemente para despistar a la prensa que los seguía.

Al llegar al edificio, ambos descendieron y caminaron rápidamente hacia la puerta de ingreso. Las cámaras registraron que, mientras aguardaban al conserje, se mostraban nerviosos y atentos a su alrededor. Finalmente, ingresaron juntos y permanecieron en el lugar por varias horas, según el informe televisivo.

La revelación ha generado comentarios inmediatos, especialmente porque ocurre tras la cancelación de los planes de matrimonio entre Samahara y Youna, padre de su primera hija. Además, de acuerdo con testimonios de Elías Montalvo y posteriormente confirmados por Paul Michael, Diego Chávarri y Gabriela Herrera, la influencer y Rossini Jr. se habrían besado apasionadamente durante la fiesta en la discoteca. Dicho evento habría sido la despedida tras el final de ‘La Granja VP Perú’, celebrado el sábado 13 de junio.

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