HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Espectáculos

Magaly Medina comparte mensaje tras ser denunciada por Jefferson Farfán por presuntamente no haber realizado trabajo comunitario

La conductora Magaly Medina utilizó sus redes sociales horas después de que Jefferson Farfán la denunciara.

Magaly Medina fue denunciada por Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Instagram.
Magaly Medina fue denunciada por Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina publicó un contundente mensaje en redes sociales pocas horas después de que Jefferson Farfán acudiera a la Corte Superior de Justicia para reportar presuntas observaciones vinculadas a la conductora.

Según reveló Janet Barboza, la acción estaría relacionada con el supuesto incumplimiento de las labores comunitarias que le fueron impuestas a la figura de ATV tras el fallo judicial favorable al exfutbolista.

Mensaje de Magaly Medina tras ser denunciada por Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

Mensaje de Magaly Medina tras ser denunciada por Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple su trabajo comunitario tras denuncia de incumplimiento de Jefferson Farfán

lr.pe

¿Qué mensaje compartió Magaly Medina?

Hasta el momento, Magaly Medina no ha emitido una respuesta directa sobre el polémico tema. No obstante, este lunes 15 de junio llamó la atención con una publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente generó comentarios entre usuarios.

"Mientras la puerta que se cierra no sea la del ataúd, uno puede volver a empezar cuantas veces sea necesario", se lee en el mensaje difundido por la conductora, el cual algunos han relacionado con la denuncia presentada por el exfutbolista.

PUEDES VER: Jefferson Farfán vuelve a denunciar a Magaly Medina por incumplir con trabajo comunitario y lanza picante comentario: “Le voy a dar rating”

lr.pe

Jefferson Farfán denunció a Magaly Medina

Por su parte, Jefferson Farfán explicó brevemente las razones de su presencia en la Corte Superior de Justicia, en horas de la mañana, al ser abordado por la prensa. "Simplemente a informar unas irregularidades que han pasado con la señora Magaly Medina", declaró.

Cuando los reporteros intentaron conocer más detalles sobre esas presuntas irregularidades, el exseleccionado nacional evitó profundizar y pidió a los medios investigar el caso. "Yo creo que este es un tema muy serio, muy delicado, y deberían averiguar los medios de televisión, eh los medios digitales, las radios, averiguar este tema, pero ya con la seriedad del caso", acotó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple su trabajo comunitario tras denuncia de incumplimiento de Jefferson Farfán

Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple su trabajo comunitario tras denuncia de incumplimiento de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Jefferson Farfán vuelve a denunciar a Magaly Medina por incumplir con trabajo comunitario y lanza picante comentario: “Le voy a dar rating”

Jefferson Farfán vuelve a denunciar a Magaly Medina por incumplir con trabajo comunitario y lanza picante comentario: “Le voy a dar rating”

LEER MÁS
Jefferson Farfán acude al Poder Judicial y denuncia presuntas 'irregularidades' tras juicio ganado a Magaly Medina: "Se van a dar cuenta"

Jefferson Farfán acude al Poder Judicial y denuncia presuntas 'irregularidades' tras juicio ganado a Magaly Medina: "Se van a dar cuenta"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exnovia europea de André Carrillo expone las presuntas infidelidades del futbolista: “Hizo fiesta con 9 mujeres”

Exnovia europea de André Carrillo expone las presuntas infidelidades del futbolista: “Hizo fiesta con 9 mujeres”

LEER MÁS
Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple su trabajo comunitario tras denuncia de incumplimiento de Jefferson Farfán

Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple su trabajo comunitario tras denuncia de incumplimiento de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Angie Jibaja es presentada como conductora de pódcast y promete revelar secretos de su vida: “Voy a atreverme a decirlas”

Angie Jibaja es presentada como conductora de pódcast y promete revelar secretos de su vida: “Voy a atreverme a decirlas”

LEER MÁS
Viudo de Edita Guerrero rompe su silencio tras reabrirse el caso por la muerte de la cantante de Corazón Serrano: "Nunca he visto justicia"

Viudo de Edita Guerrero rompe su silencio tras reabrirse el caso por la muerte de la cantante de Corazón Serrano: "Nunca he visto justicia"

LEER MÁS
Paul Michael llora en vivo por el comunicado de Pamela López y revela qué es lo que más extrañará de la relación: “Es lo mejor para los dos”

Paul Michael llora en vivo por el comunicado de Pamela López y revela qué es lo que más extrañará de la relación: “Es lo mejor para los dos”

LEER MÁS
Exestrella de ‘Esto es Guerra’ reaparece en marcha del orgullo LGBTQ+ en España y deja en shock a usuarios

Exestrella de ‘Esto es Guerra’ reaparece en marcha del orgullo LGBTQ+ en España y deja en shock a usuarios

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025