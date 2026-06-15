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Magaly Medina publicó un contundente mensaje en redes sociales pocas horas después de que Jefferson Farfán acudiera a la Corte Superior de Justicia para reportar presuntas observaciones vinculadas a la conductora.

Según reveló Janet Barboza, la acción estaría relacionada con el supuesto incumplimiento de las labores comunitarias que le fueron impuestas a la figura de ATV tras el fallo judicial favorable al exfutbolista.

Mensaje de Magaly Medina tras ser denunciada por Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

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¿Qué mensaje compartió Magaly Medina?

Hasta el momento, Magaly Medina no ha emitido una respuesta directa sobre el polémico tema. No obstante, este lunes 15 de junio llamó la atención con una publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente generó comentarios entre usuarios.

"Mientras la puerta que se cierra no sea la del ataúd, uno puede volver a empezar cuantas veces sea necesario", se lee en el mensaje difundido por la conductora, el cual algunos han relacionado con la denuncia presentada por el exfutbolista.

Jefferson Farfán denunció a Magaly Medina

Por su parte, Jefferson Farfán explicó brevemente las razones de su presencia en la Corte Superior de Justicia, en horas de la mañana, al ser abordado por la prensa. "Simplemente a informar unas irregularidades que han pasado con la señora Magaly Medina", declaró.

Cuando los reporteros intentaron conocer más detalles sobre esas presuntas irregularidades, el exseleccionado nacional evitó profundizar y pidió a los medios investigar el caso. "Yo creo que este es un tema muy serio, muy delicado, y deberían averiguar los medios de televisión, eh los medios digitales, las radios, averiguar este tema, pero ya con la seriedad del caso", acotó.