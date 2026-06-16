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El regreso de 'Combate' a la televisión peruana vuelve a encender la nostalgia y la expectativa entre sus seguidores. La noticia fue revelada durante el pódcast 'Eso háblalo', donde Jhon Cano sorprendió a la audiencia al anunciar la exclusiva del retorno del icónico reality. “Esa es la primera exclusiva que les quiero decir a todos sus seguidores”, expresó, generando de inmediato reacciones entre los fanáticos del formato de competencia.

Durante la misma conversación, también brindó más detalles sobre este esperado regreso, adelantando que hay diversas figuras vinculadas a la historia del programa involucradas en el nuevo proyecto. Entre ellas destaca la participación de Marisol Crousillat, recordada como la 'Reina madre'. Cabe recordar que la última emisión del emblemático espacio se dio el 28 de diciembre del 2018, marcando el cierre de una etapa exitosa en la televisión nacional y dejando abierta la expectativa por su posible nueva era.

El regreso más esperado: 'Combate' vuelve a la televisión peruana

Desde su estreno hace quince años, 'Combate' marcó una gran etapa que muchos de sus fanáticos recuerdan hasta ahora con gran alegría. A punta de coreografías, retos, complicidad entre sus conductores y la competencia del día a día, el reality fue, es y será considerado como el pionero de la televisión peruana.

El anuncio hecho recientemente en el pódcast 'Eso háblalo' encendió la ilusión de la fanaticada del equipo rojo y verde, cuyos seguidores esperan ver nuevamente a sus figuras en el emblemático programa. Sin embargo, su retorno no será como muchos esperan.

Según lo informado, el retorno de 'Combate' será a manera de documental y contará con el regreso de la mayoría de sus grandes figuras. “¿Se imaginan a Sheyla Rojas, Mario Irivarren, Miguel Arce, Paloma Fiuza…?”, fue la pregunta que lanzaron en el programa de espectáculos.

La posibilidad de que los antes mencionados se junten con otras figuras de realities, como Micheille Soifer, Diana Sánchez, Zumba, Mario Hart, Said Palao y Alejandra Baigorria, está latente y sería transmitida por ATV. “Comienzan a grabar ya”, expresó Toñizonte, quien señaló manejar la misma información respecto al retorno de 'Combate'.

¡'Combate' es bacán!

El 27 de junio del 2011, la señal de ATV presentó por primera vez a 'Combate', un formato que rápidamente encontró su identidad en la competencia, la energía y la rivalidad sana entre equipos. Desde sus inicios, el programa estuvo liderado por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, quienes se convirtieron en el rostro de una propuesta que marcó una época en la televisión peruana.

La dinámica de los equipos rojo y verde no solo estructuró el juego, sino que también se volvió parte del día a día de miles de televidentes.

Con el paso de los años, 'Combate' dejó de ser únicamente un reality de competencia para transformarse en un fenómeno que marcó a toda una generación. Su éxito no solo se reflejó en el rating, sino en el vínculo emocional que creó con su audiencia, al punto de ser recordado como un espacio de pertenencia y compañerismo entre participantes y seguidores.

A lo largo de sus temporadas también pasaron por la conducción figuras como Cinthia Coppiano, Coco Maggio, Jazmín Pinedo y Vanessa Jerí, mientras que la narración y el estilo inconfundible de Mr. Peet terminaron de consolidar su identidad.

Más allá de la competencia, el programa se quedó en la memoria colectiva como una etapa en la que la televisión se vivía con intensidad, cercanía y emoción porque 'Combate' es bacán.