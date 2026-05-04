Paolo Guerrero habló por primera vez sobre su relación con Ana Paula Consorte el pódcast ‘MVP’, luego de rumores sobre una posible reconciliación. En medio de la conversación, el invitado Curwen lo puso en aprietos al lanzarle una pregunta directa sobre la confianza en pareja y el manejo de sus redes sociales.

“Esto sí se corta porque si no me va a traer problemas en casa”, comentó al inicio el popular ‘Depredador’, luego de que el escritor contara que comparte su ubicación con su pareja, Karla. En ese contexto, el conductor de ‘Brutalidad política’ le lanzó el reto: “¿Tú te comprometes a ponerle tu Instagram en su celular?”. El excapitán de la selección peruana respondió con sinceridad y entre risas: “Sí, pero no lo voy a hacer”.

Guerrero responde a Curwen cómo maneja sus claves de redes sociales con Ana Paula

Durante la conversación en el pódcast con Aldo Miyashiro, Curwen profundizó en el tema de la confianza en pareja y reveló que él comparte tanto su ubicación como sus contraseñas. Fue en ese contexto que volvió a insistir con Guerrero: “Tú con tu pareja, digamos, tienes tu ubicación, ¿no? ¿Comparten ubicación? ¿Comparten claves?”. El futbolista respondió con calma, dejando clara su postura frente a este tipo de dinámicas.

“La clave puede que sí, pero tampoco ella no me está chequeando el teléfono ni yo a ella, pero sí para alguna necesidad que hay, por ejemplo, no sé, estoy manejando y ella necesita el teléfono”, explicó el delantero. Además, agregó que “sería capaz” de dejar su cuenta de Instagram en el celular de la madre de sus hijos, aunque aclaró que actualmente no lo tiene configurado de esa manera. “Te soy sincero, o sea, yo puedo dejar mi teléfono tranquilo e irme a bañar”, sostuvo.

¿Paolo Guerrero retomó su relación con Ana Paula Consorte?

Las declaraciones del futbolista llegan en un momento en que su relación con la madre de sus hijos vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, han sido vistos juntos recientemente, lo que ha avivado las especulaciones. La propia modelo había anunciado el fin de su relación a finales de marzo de 2026, pero las imágenes posteriores han contado otra historia.

Incluso, el programa de ‘Magaly TV, la firme’ difundió imágenes de ambos disfrutando de una cena en San Isidro. Sin embargo, cuando el reportero de la ‘Urraca’ intentó obtener declaraciones del ´’Depredador’ sobre una posible reconciliación, este reaccionó con evidente incomodidad, evitando confirmar o negar la situación.