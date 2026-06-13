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Cine y series

Juan Pablo Cestaro: “Aceptar la diferencia me parece fundamental”

El actor de la serie 'El marginal' y de la película 'El cazador', presenta en el festival de cine LGBT+ su primer trabajo como director.

Actor argentino.
Actor argentino. | Difusión.
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En sus veinte, Juan Pablo Cestaro fue el protagonista de El cazador (2020) de Marco Berger, el reconocido thriller que aborda la historia de un adolescente envuelto en una red. El guion, que no victimiza a Ezequiel, sino que explora los límites y la ética a partir de un chantaje sexual, fue un antes y un después en la carrera del actor de la serie O11CE y de El marginal. “Me acuerdo que cuando lo leí dije: ‘qué divertido hacer un personaje con tantos colores’. Me acuerdo de eso, de entusiasmarme mucho cuando lo leí. Después me aterré un poco porque dije: ‘¿y ahora cómo hago esto?’”, dice por Zoom.

      El argentino llega a Lima para presentar su primer cortometraje como director La muerte no es el fin del mundo.

Berger es reconocido por su dirección de actores y tú fuiste nominado. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue la primera vez que tuve que ponerme a estudiar, componer un personaje (sonríe). Quizá lo había hecho en clases de teatro o en cortometrajes más independientes, pero esta vez fue como: “bueno, esto es en serio y así lo quiero”. Si bien era muy joven, era lo que tanto había buscado. Entonces, sin duda fue un proceso enorme, me transformó a mí y transformó mi carrera, porque me dio un nombre, me puso en la escena. Cuando veo a Marco Berger, se lo agradezco.

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Aquí, en Perú, tuvimos candidatos a la presidencia con discursos homófobos. Aunque Argentina nos lleva ventaja en temas de igualdad, algo similar les ha pasado, ¿no?

Y bueno, en ese sentido, yo creo que todas las personas somos iguales y todos podemos amar. No comparto esa posición de juzgar. Todos tenemos sentimientos, todos podemos amar y sería lindo poder entender eso, por más que a veces, y acá me incluyo, sean cosas distintas las que cree uno. Pero aceptar la diferencia me parece fundamental para construir un mundo mejor.

¿De qué idea nace tu primer cortometraje?

Había un deseo de dirigir y actuar, principalmente. Poder tomar ciertas decisiones autorales. Actuando, tienes un montón de espacio para jugar, pero también ya hay un guion que te viene. Entonces, hay un límite. La historia no está inspirada en nadie de mi entorno, pero remite más a emociones y sentimientos que yo quería hablar en una película.

¿Participaste en las marchas por la educación pública?

Sí, he estado e hice un spot para la UBA. Como actor, también estuve.

Bueno, las protestas y las imágenes fueron noticia también en Perú.

Y es admirable. A mí siempre los movimientos sociales me han interesado, por ejemplo, el fin de semana que lamentablemente falleció el Indio Solari, estuve en su velorio, éramos un millón de personas en la calle, viendo a un artista que fue alguien muy importante para el pueblo argentino. Es un sentimiento que está bueno vivirlo más allá del duelo y la pérdida de esta enorme personalidad, estar ahí era una forma de sentirse vivo.

El Outfest es un espacio también para la igualdad y los derechos. ¿Hay algo que se debe hacer desde el cine?

Bueno, a veces me pasa que hago comentarios obvios, pero los digo con total sinceridad. Hay una palabra fundamental que es la esperanza. No podemos perderla, no podemos perder el espacio de encuentro; tenemos que seguir haciendo lo que se puede, con la confianza de que eso va a pasar y vas por ello. Algo que me gusta en estos espacios, es que noto esa fuerza, deseo, voluntad y disfrute de estar ahí, compartiendo con gente que piensa parecido a uno.

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