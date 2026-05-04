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¿Siguen juntos? Paolo Guerrero habla de ‘su pareja’ en pódcast y aviva rumores sobre Ana Paula Consorte

El delantero intervino en plena entrevista a Curwen, en medio de una conversación sobre celos, claves y privacidad, y entre risas pidió cortar la grabación porque iba a “traerle problemas en casa”, reavivando dudas sobre su situación sentimental.

Paolo Guerrero habló de 'su pareja' durante entrevista a Curwen en MVP. Foto: Composición LR
Paolo Guerrero habló de 'su pareja' durante entrevista a Curwen en MVP. Foto: Composición LR
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Paolo Guerrero volvió a dar que hablar tras referirse indirectamente a su vida sentimental durante la última emisión del pódcast MVP, que conduce junto a Aldo Miyashiro, donde tuvo como invitado al creador de contenido Curwen.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que se dieron en medio de las dudas sobre su relación con Ana Paula Consorte, luego de que semanas atrás se anunciara el fin de su vínculo.

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Paolo Guerrero interviene en entrevista y hace comentario sobre su vida en pareja

Todo ocurrió cuando Curwen comentaba cómo maneja la confianza con su pareja, al señalar que comparte su ubicación y claves debido a los celos en la relación. En ese contexto, el capitán de la Selección Peruana intervino entre risas y lanzó una advertencia que generó reacciones inmediatas en el set.

“Esto sí se corta porque si no me va a traer problemas en casa”, dijo el delantero, lo que provocó risas y llevó la conversación hacia su propia dinámica de pareja.

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Desde ese momento, el futbolista respondió con naturalidad a las preguntas sobre el acceso que tendría su pareja a su teléfono y sus redes sociales, e incluso aseguró que no tendría inconvenientes en compartir sus claves.

“Tampoco ella me está chequeando el teléfono, ni yo a ella. Pero si hay alguna necesidad, por ejemplo, estoy manejando y ella necesita coger el teléfono, sí, cógelo. Y ella sabe mi clave”, comentó.

Asimismo, Curwen le preguntó si estaría dispuesto a dejar su cuenta de Instagram en el celular de su pareja, ante lo cual Guerrero respondió: “No lo tiene, pero sí sería capaz de dejarlo. Te soy sincero, o sea, yo puedo dejar mi teléfono tranquilo e irme a bañar”.

Lo que se sabe de la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Las palabras de Guerrero llamaron la atención, ya que contrastan con lo ocurrido semanas atrás, cuando se dio a conocer el fin de su relación con Ana Paula Consorte, con quien tiene dos hijos.

Sin embargo, poco después ambos fueron vistos juntos durante una salida nocturna por las calles de San Isidro, lo que avivó versiones sobre una posible cercanía o reconciliación, aunque ninguno ha confirmado públicamente cuál es su vínculo actual.

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