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¿Traición? Diego Chávarri y ‘Cri Cri’ critican duramente a Pamela López a sus espaldas en ‘La granja VIP’: “Se victimiza mucho”

A pocos días de la final de 'La granja VIP', Diego Chávarri criticó a Pamela López por su conducta, sugiriendo que busca generar lástima en la audiencia al hablar de su situación económica.


Diego Chávarri y ‘Cri Cri’ habrían traicionado a Pamela López. Foto: captura Youtube
Diego Chávarri y ‘Cri Cri’ habrían traicionado a Pamela López. Foto: captura Youtube | Foto: captura Youtube
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Este sábado 13 de junio se realizará la gran final de la primera temporada de 'La granja VIP Perú', por lo que Ethel Pozo, conductora del reality de convivencia, anunció que esta semana habrá dos rondas de eliminación. Ante esa situación, quienes más están en peligro de irse son los del equipo de los Reales, ya que son mayoría; por lo que algunos de sus integrantes ya empezaron a hacer su juego y tratar de salvarse por sí mismos.

Diego Chávarri, uno de los mejores estrategas de 'La granja VIP Perú', no dudó en cuestionar a Pamela López, una de las concursantes que más apoyo del público ha tenido. Para el exfutbolista, la aún esposa de Christian Cueva busca dar lástima ante la teleaudiencia.

PUEDES VER: Semifinal 'La Granja VIP Perú': participantes, nominados, horario y cómo votar en el reality de conviviencia conducido por Ethel Pozo en Panamericana Televisión

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Diego Chávarri critica a Pamela López a sus espaldas

En una reciente conversación con 'Cri Cri', Diego Chávarri aseguró que Pamela López busca dar lástima cuando sugiere que no tiene nada de dinero. Sus declaraciones fueron respaldadas por el primo de Jefferson Farfán.

“Yo a veces siento que Pamela se victimiza mucho. El otro día dijo ‘ay, todo lo que he pasado’. Entiendo su problema, no se lo deseo a nadie, pero también lo lleva por otro lado”, manifestó Chávarri, quien en las últimas semanas ha sido cuestionado por sus coqueteos con Gabriela Herrera. “El otro día dijo ‘47 soles tengo en mi cuenta’, pero ¿y las 11 semanas que está acá? ¿No cuenta?”, añadió entre risas.

“Diego, si pienso a contar mi historia que pasé y lo que pasó mi viejita. Yo no hablo nada. Solo que yo me quedo callado, no puedo hablar mucho porque nos pueden ver mal”, añadió Cristian Martínez Guadalupe.

“¿Qué recién se dieron cuenta? Hay irreales, dan risa”, “Cómo se llama su equipo? ¿Reales no? El chiste se cuenta solo”, “Y eso q no han visto cuando busca la cámara, llora, menciona a Dios, a sus hijos, a su padre, a su madre y pide votos”, “Cierto , La sor es la eterna víctima” y “Por fin se dan cuenta que su Pamela se victimiza para dar pena, lo que no saben es que la gente ya se dio cuenta de su verdadera cara”; fueron algunas de las reacciones de sus fans.

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