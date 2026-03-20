Cliver Huamán Sánchez sigue sumando éxitos en su carrera profesional e incluso en las grandes ligas. Pol Deportes sorprendió a todos al desempeñarse como reportero en la séptima jornada del Brasileirao en el partido entre Flamengo y Remo. El campeón de la Copa Libertadores le cumplió otro sueño al joven narrador al invitarlo al Estadio Maracaná para realizar notas y presenciar el partido.

Pol Deportes saltó a la fama por subir los cerros que rodean el Estadio Monumental y transmitir la final de la Copa Libertadores. Sin duda, su talento y esfuerzo le permitieron cumplir sus sueños a sus cortos quince años de edad.

¿Cómo fue la visita de Pol Deportes al Estadio Maracaná?

El momento más emotivo de la fecha se produjo cuando Danilo Luiz Da Silva, defensa del Flamengo, se acercó a Pol Deportes en el túnel previo al partido y lo saludó con mucho cariño. “¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien? Bienvenido al Maracaná. ¿Te gusta estar aquí? Dale, fuerza, eres un crack”, comentó el periodista ante la atenta mirada del pequeño narrador.

Asimismo, Pol Deporte agradeció al ‘Fla’ por el cariño de la hinchada y la admiración del plantel. “Gracias a Flamengo me hice viral en la final de Copa Libertadores, y ahora por primera vez voy a conocer el Maracaná. Desde el primer momento que pisé acá es algo increíble. Ya me tomé fotos con hinchas de Flamengo que son los que más nos reconocen acá”, reveló en Latina Televisión.

El épico saludo de Tom Holland a Pol Deportes por el lanzamiento de 'Spider-Man: Brand New Day'

A través de un video difundido en plataformas digitales, el popular Peter Parker elogió el talento y la pasión de Clíver Huamán Sánchez, el adolescente que se volvió viral tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Ate. Asimismo, resaltó su participación en la promoción de la película y lo reconoció como un ejemplo inspirador de que los sueños, con esfuerzo y perseverancia, pueden hacerse realidad.

“Hola, Clíver. Soy Tom Holland. Primero, muchas gracias por animar a las personas a seguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Cuídate, amigo”, expresó el actor.