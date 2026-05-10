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Pol Deportes aparece en ESPN en la previa del clásico Barcelona vs Real Madrid: "Un invitado de lujo"

El joven narrador andahuaylino participó junto al reconocido periodista Fernando Palomo de la antesala del clásico español por la definición de LaLiga.

Pol Deportes narró dos recordados goles del clásico Barcelona - Real Madrid. Foto: composición LR/ESPN/Diario AS
Pol Deportes narró dos recordados goles del clásico Barcelona - Real Madrid. Foto: composición LR/ESPN/Diario AS
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Pol Deportes fue el gran invitado de la cadena internacional ESPN en la previa del clásico español Barcelona - Real Madrid. El joven narrador de 16 años participó en una dinámica realizada junto al reconocido periodista Fernando Palomo, quien estará a cargo de narrar el histórico partido por la definición de LaLiga.

Esta no es la primera vez que el peruano forma parte de una cobertura internacional. Luego de hacerse conocido por la final de la Copa Libertadores 2025, Cliver Huamán tuvo la oportunidad de relatar los goles de algunos duelos de la Champions League.

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Pol Deportes invitado por ESPN para la previa del clásico Barcelona vs Real Madrid 

Durante su intervención, el periodista de ESPN le pidió al popular Pol Deportes que relate 2 goles muy recordados en la historia reciente del clásico español.

Su primera participación fue para cantar el golazo que anotó Gareth Bale para darle al Real Madrid el título de la Copa del Rey 2014. Luego, el comunicador peruano relató el mítico gol que anotó Lionel Messi en el 2016; en dicha ocasión, el argentino celebró quitándose la camiseta y mostrándole el dorsal número 10 a todo el Santiago Bernabéu.

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¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid?

El clásico español, correspondiente a la fecha 35 de LaLiga de España, empezará a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou. Los culés solo necesitan un empate para adjudicarse el bicampeonato.

Dónde ver Barcelona vs Real Madrid en Perú

La transmisión del clásico Barcelona vs Real Madrid estará a cargo de la señal de DSports para toda Sudamérica. En España se podrá seguir vía DAZN y Movistar LaLiga, mientras que en Estados Unidos la cobertura estará a cargo de ESPN.

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