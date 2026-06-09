¡Otra vez la ampayaron! Suheyn Cipriani fue captada por ‘Magaly TV, la firme’ besando a misterioso galán tras regresar al Perú
El programa 'Magaly TV: la firme' dio detalles de la nueva aventura amorosa de la modelo peruana Suheyn Cipriani tras terminar con el streamer Macarius.
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'Magaly TV: la firme' vuelve a ser noticia por un nuevo ampay. Esta vez, la protagonista es la modelo Suheyn Cipriani, quien fue captada besándose con un varón. En el avance que el programa de televisión anunció este martes 9 de junio, no se reveló la identidad del sujeto que se muestra muy cariñoso con la reina de belleza que representó al Perú en el primer Miss Grand Internacional All Stars.
En las imágenes que el programa de Magaly Medina promocionó en sus redes sociales se ve a Suheyn Cipriani disfrutando de una cita con el misterioso galán, quien le abre la puerta del vehículo en el que se movilizaron.
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¿Suheyn Cipriani se volvió a ilusionar?
“Hoy en ‘Magaly TV, la firme’... ¿a quién besa Suheyn Cipriani? Todos los detalles de la nueva aventura amorosa de la miss”, se le escucha decir a Gianfranco Pérez, uno de los reporteros de Medina. Es decir, el programa emitirá las imágenes completas la noche de este martes 9 de junio.
“Está soltera y es joven”, “Ya pues, que siga besando hasta encontrar al príncipe”, “Es soltera, no le debe cuentas a nadie”, “Vino del certamen recontra acelerada”, “Ay no, reina por qué, debes estar sólita un buen tiempo”, “Empezamos la cortina. Bien magaly, siempre oportuna” y “Suheyn no pierde el tiempo”; fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en TikTok.
Antes de su participación en el Miss Grand International All Stars 2026, Suheyn Cipriani habló de sus relaciones pasadas, en las que mencionó haber sentido una constante falta de reciprocidad emocional. “Nunca nadie me ha amado”, dijo la modelo, quien tuvo como última pareja al streamer Macarius.