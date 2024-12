Aunque se creía que Gunter Rave había encontrado el amor, luego de que las cámaras de ‘Amor y fuego’ lo captaran en situaciones cariñosas con una mujer hace un par de meses, el periodista ha aclarado que no mantiene ninguna relación sentimental por el momento.

Se sabe que Gunter Rave ha mantenido su vida privada alejada del ojo público. Sin embargo, en octubre de 2024, fue captado en actitud cariñosa con una mujer no identificada en las calles de Lince, Lima. Las imágenes mostraron al periodista caminando de la mano y abrazado con esta persona, lo que generó especulaciones sobre un posible romance.

¿Qué dijo Gunter Rave sobre su vida sentimental?

En una reciente entrevista con el diario Trome, Gunter Rave negó estar en una relación amorosa, a pesar de que hace dos meses fue captado en las calles de Lince, caminando de la mano con una mujer desconocida. Esta situación generó especulaciones sobre su vida sentimental, las cuales él ha decidido desestimar.

Gunter Rave es ampayado muy cariñoso en altas horas de la noche. Foto: Willax

“Yo hago las cosas que hace todo el mundo, con la diferencia de que a mí me conocen, pero no he hecho nada malo, no le hago daño a nadie, estoy soltero, no pasa nada. Así que todo tranquilo”, mencionó el periodista claramente.

Asimismo, el presentador Gunter Rave anunció que el año 2025 traerá importantes innovaciones en las plataformas de información: “Tenemos nuevas plataformas, nuevas maneras de llegar al público, incluso el programa (el noticiero) se verá a nivel internacional”.

¿Cómo fue el ‘ampay’ de Gunter Rave?

En un recorrido nocturno realizado en octubre, las cámaras de ‘Amor y fuego’ captaron a diversas figuras del espectáculo peruano, destacando la presencia del conocido periodista Gunter Rave. Las imágenes mostraron al reportero paseando por las calles de Lince, acompañado de una mujer desconocida, con quien se le observa tomados de la mano. En un momento más cercano, ambos se abrazaron por la cintura y se mostraron cariñosos mientras esperaban un taxi.

El conductor Gunter Rave sorprendió a sus seguidores al ser captado en un momento íntimo, algo inusual para él, quien siempre ha mantenido su vida privada bajo estricta reserva. Tras este breve encuentro romántico en la vía pública, la pareja abordó un taxi que los llevó a una vivienda que aparentemente sería de la mujer.