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Una de las películas peruanas más exitosas de los últimos años está lista para llegar a millones de hogares. 'Chavín de Huántar: el rescate del siglo', inspirada en la operación militar que cambió el rumbo del país, llega a la pantalla chica tras su exitoso paso por los cines y Netflix, donde consolidó su impacto dentro y fuera del Perú.

La cinta recrea uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente del país y destaca el valor, la preparación y el profesionalismo de quienes participaron en la operación de rescate.

¿Cuándo y a qué hora ver la película 'Chavín de Huántar: el rescate del siglo'?

La esperada emisión de 'Chavín de Huántar: el rescate del siglo' se realizará este sábado 6 de junio a las 10.00 p. m. La película llegará a la pantalla chica luego de consolidarse como una de las producciones nacionales más vistas y comentadas de los últimos años, gracias a una propuesta que combina acción, drama y una cuidadosa recreación de los acontecimientos que marcaron al país.

La producción retrata la operación militar que permitió rescatar a los rehenes retenidos en la residencia del embajador de Japón y se convierte en un homenaje a quienes participaron en una de las acciones más emblemáticas en la lucha contra el terrorismo en el Perú.

¿Dónde ver gratis 'Chavín de Huántar: el rescate del siglo'?

La película podrá verse de manera gratuita a través de América Televisión, canal que emitirá la producción en señal abierta para todo el país. De esta manera, quienes no tuvieron la oportunidad de verla en los cines o en plataformas digitales podrán acceder a una de las producciones peruanas más importantes de los últimos tiempos.

El estreno en televisión también coincide con un importante anuncio de Producciones Colibrí, que confirmó el desarrollo de una nueva película inspirada en la operación de inteligencia que culminó con la captura de Abimael Guzmán. Según informó la productora, el proyecto abordará el trabajo del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú y buscará retratar con rigor histórico uno de los momentos más determinantes en la lucha contra Sendero Luminoso.