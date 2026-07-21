Corte de La Libertad se pronuncia sobre la liberación de Andy Yofran Quispe Cruz

En un comunicado institucional, la Corte expone su posición oficial frente a la reciente difusión de información sobre este caso. Foto: difusión.

En un comunicado institucional, la Corte expone su posición oficial frente a la reciente difusión de información sobre este caso. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió un comunicado institucional en respuesta al reciente reportaje difundido por un canal de televisión de alcance nacional sobre la liberación de Andy Yofran Quispe Cruz. En el pronunciamiento, la institución expone su posición oficial y brinda precisiones respecto a los hechos difundidos.