HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
Entretenimiento

Conciertos en Lima 2025: entradas, fecha y lugar para Manuel Medrano, Chicha su Mare, Los Kjarkas y Caribeños de Guadalupe este fin de semana

Lima vibrará del 3 al 5 de octubre con conciertos de artistas internacionales, destacando la cumbia, salsa y música andina. Conoce los detalles de estos eventos imperdibles.

El sábado, el festival ‘Chicha Su Mare’ reunirá a grandes orquestas en Lurín Live. Fotos: Facebook
El sábado, el festival ‘Chicha Su Mare’ reunirá a grandes orquestas en Lurín Live. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

Octubre inició con fuerza y, a diferencia de otros meses, decenas de artistas internacionales han programado sus conciertos para los días venideros. Desde este viernes 3 de octubre al domingo 5 de octubre, Lima será la sede de una serie de espectáculos, donde la cumbia, la salsa y la música andina serán los grandes protagonistas. A continuación, conoce qué shows se realizarán este fin de semana, dónde se realizarán y cuáles son las zonas y los precios de las entradas.

PUEDES VER: Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios y artistas que se presentan en Lima

lr.pe

Conciertos en Lima para este viernes 3 de octubre 

Tras el retorno de ‘Yo soy’ a la televisión, Rayo en la Botella decidió sorprender a su fanaticada al anunciar el espectáculo en vivo ‘Yo Soy El Show’, evento que se realizará este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía (Av. Arequipa 834, Lima). Durante tres noches inolvidables, el público podrá disfrutar de un show musical en vivo de más de dos horas, con un elenco rotativo de los imitadores consagrados del programa, entre los que destacan los dobles de José José, Tony Cam, Amy Winehouse, La India y Celia Cruz. Las entradas están a la venta en Ticketmaster desde S/40.76.

TE RECOMENDAMOS

✨🔮 ¿Es posible REJUVENECER con ENERGÍA? FACELIFT y BARRAS ACCESS con DANIELLA SILES | AstroMood
'Yo Soy El Show', el espectáculo que ha conquistado a millones de peruanos en la televisión ahora lo podrás disfrutar en vivo. Foto: difusión.

'Yo Soy El Show', el espectáculo que ha conquistado a millones de peruanos en la televisión ahora lo podrás disfrutar en vivo. Foto: difusión.

Este viernes 3 de octubre, a partir de las 10:00 p.m., la agrupación Septeto Acarey llevará lo mejor de su salsa al The House (Amador Merino Reyna 368, San Isidro), donde podrán disfrutar de cuatro horas de música, con teloneros que encenderán la pista antes del show principal. Las entradas están a la venta en Joinnus desde S/ 50 y el consumo mínimo es de S/40.

Conciertos en Lima para este sábado 4 de octubre 

La agrupación trujillana Caribeños de Guadalupe está de aniversario y festejará sus 54 años de trayectoria con un show que promete ser inolvidable, ya que estarán otras orquestas de renombre como Corazón Serrano, La Bella Luz y Son del Duke. El evento está programado para este sábado 4 de octubre en el Club Lawn Tennis (Av. 28 de julio con Av. Salaverry, en Jesús María). Antes del concierto, las entradas se agotaron.

Este sábado 4 de octubre, Lima será testigo de la primera edición del ‘Chicha Su Mare’, el festival que congrega en un solo escenario a orquestas de la talla de Corazón Serrano, Son del Duke, La Bella Luz, Armonía 10 de Piura, Los Shapis, Hermanos Yaipén, Explosión de Iquitos, Mauricio Mesones, Los Mirlos, Caribeños de Guadalupe y Daniela Darcourt. 

En su debut, el evento se llevará a cabo en el Lurín Live, un recinto de megaeventos que contará con un escenario giratorio, que permitirá una transición inmediata entre las presentaciones de las bandas, eliminando pausas y manteniendo al público inmerso en el ritmo del evento. Las entradas están disponibles en Ticketmaster con precios desde S/86.45 o S/66.5 (con descuento para clientes de Banco Falabella).

Manuel Medrano, el cantautor colombiano que conquistó América Latina con su inconfundible voz y su esencia romántica, se reencontrará con su fanaticada peruana en un concierto que se llevará a cabo este sábado 4 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una trayectoria que no deja de crecer, el colombiano celebrará sus 10 años de trayectoria en Lima con lo mejor de su repertorio. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Los Kjarkas, una de las agrupaciones más exitosas e influyente del folclore latinoamericano, se prepara para realizar un concierto histórico en el Estadio Nacional, donde se despedirá al fundador, maestro y leyenda de la música andina, Gonzalo Hermosa, quien se retira de los escenarios. El evento se llevará a cabo este  sábado 4 de octubre en una noche histórica, cargada de emoción y gratitud. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/60.

Conciertos para este domingo 5 de octubre

Armonía 10 de Piura, La Única Tropical y Agrupación Son de Amores llegarán al Estadio Municipal de Pachacamac para ofrecer lo mejor de su repertorio este domingo 5 de octubre, a partir de las 3:00 p.m., en un encuentro de devoción y alegría que reúne a familias y amigos en honor a la Santísima Virgen María del Rosario. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/18.70.

Notas relacionadas
Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, lugar del concierto y todo sobre la preventa de entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, lugar del concierto y todo sobre la preventa de entradas

LEER MÁS
Agrupación mexicana ‘BXS Bryndis X Siempre’ llega al Parque de la Exposición junto a La Bella Luz

Agrupación mexicana ‘BXS Bryndis X Siempre’ llega al Parque de la Exposición junto a La Bella Luz

LEER MÁS
Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios y artistas que se presentan en Lima

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios y artistas que se presentan en Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Pausini en Lima 2026: precios de entradas confirmados, zonas y cuándo inicia la preventa de su show en Perú

Laura Pausini en Lima 2026: precios de entradas confirmados, zonas y cuándo inicia la preventa de su show en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Entretenimiento

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Conciertos en Perú octubre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y otros eventos en Lima

Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025