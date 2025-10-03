Octubre inició con fuerza y, a diferencia de otros meses, decenas de artistas internacionales han programado sus conciertos para los días venideros. Desde este viernes 3 de octubre al domingo 5 de octubre, Lima será la sede de una serie de espectáculos, donde la cumbia, la salsa y la música andina serán los grandes protagonistas. A continuación, conoce qué shows se realizarán este fin de semana, dónde se realizarán y cuáles son las zonas y los precios de las entradas.

Conciertos en Lima para este viernes 3 de octubre



Tras el retorno de ‘Yo soy’ a la televisión, Rayo en la Botella decidió sorprender a su fanaticada al anunciar el espectáculo en vivo ‘Yo Soy El Show’, evento que se realizará este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía (Av. Arequipa 834, Lima). Durante tres noches inolvidables, el público podrá disfrutar de un show musical en vivo de más de dos horas, con un elenco rotativo de los imitadores consagrados del programa, entre los que destacan los dobles de José José, Tony Cam, Amy Winehouse, La India y Celia Cruz. Las entradas están a la venta en Ticketmaster desde S/40.76.

'Yo Soy El Show', el espectáculo que ha conquistado a millones de peruanos en la televisión ahora lo podrás disfrutar en vivo. Foto: difusión.

Este viernes 3 de octubre, a partir de las 10:00 p.m., la agrupación Septeto Acarey llevará lo mejor de su salsa al The House (Amador Merino Reyna 368, San Isidro), donde podrán disfrutar de cuatro horas de música, con teloneros que encenderán la pista antes del show principal. Las entradas están a la venta en Joinnus desde S/ 50 y el consumo mínimo es de S/40.

Conciertos en Lima para este sábado 4 de octubre

La agrupación trujillana Caribeños de Guadalupe está de aniversario y festejará sus 54 años de trayectoria con un show que promete ser inolvidable, ya que estarán otras orquestas de renombre como Corazón Serrano, La Bella Luz y Son del Duke. El evento está programado para este sábado 4 de octubre en el Club Lawn Tennis (Av. 28 de julio con Av. Salaverry, en Jesús María). Antes del concierto, las entradas se agotaron.

Este sábado 4 de octubre, Lima será testigo de la primera edición del ‘Chicha Su Mare’, el festival que congrega en un solo escenario a orquestas de la talla de Corazón Serrano, Son del Duke, La Bella Luz, Armonía 10 de Piura, Los Shapis, Hermanos Yaipén, Explosión de Iquitos, Mauricio Mesones, Los Mirlos, Caribeños de Guadalupe y Daniela Darcourt.

En su debut, el evento se llevará a cabo en el Lurín Live, un recinto de megaeventos que contará con un escenario giratorio, que permitirá una transición inmediata entre las presentaciones de las bandas, eliminando pausas y manteniendo al público inmerso en el ritmo del evento. Las entradas están disponibles en Ticketmaster con precios desde S/86.45 o S/66.5 (con descuento para clientes de Banco Falabella).

Manuel Medrano, el cantautor colombiano que conquistó América Latina con su inconfundible voz y su esencia romántica, se reencontrará con su fanaticada peruana en un concierto que se llevará a cabo este sábado 4 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una trayectoria que no deja de crecer, el colombiano celebrará sus 10 años de trayectoria en Lima con lo mejor de su repertorio. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Los Kjarkas, una de las agrupaciones más exitosas e influyente del folclore latinoamericano, se prepara para realizar un concierto histórico en el Estadio Nacional, donde se despedirá al fundador, maestro y leyenda de la música andina, Gonzalo Hermosa, quien se retira de los escenarios. El evento se llevará a cabo este sábado 4 de octubre en una noche histórica, cargada de emoción y gratitud. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/60.

Conciertos para este domingo 5 de octubre

Armonía 10 de Piura, La Única Tropical y Agrupación Son de Amores llegarán al Estadio Municipal de Pachacamac para ofrecer lo mejor de su repertorio este domingo 5 de octubre, a partir de las 3:00 p.m., en un encuentro de devoción y alegría que reúne a familias y amigos en honor a la Santísima Virgen María del Rosario. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/18.70.



