El cantante fue presentado en Trujillo como nuevo vocalista de Caribeños de Guadalupe, donde ya se unió a la interpretación de 'Me extrañarás'. La voz de Boza ha recibido elogios en redes sociales. Foto: Instagram | Foto: Instagram

Cuando se cierra una puerta, otra se abre. Eso sucedió con el cantante Héctor Boza, quien se retiró de La Bella Luz sin dar muchas explicaciones. Si bien el joven artista expresó su agradecimiento con el dueño de la agrupación por la oportunidad que le brindaron, en redes sociales se filtraron videos donde sus excompañeros lo hostigaron en más de una oportunidad. Días después de estar en el ojo público, el joven decidió dejar atrás toda la polémica y ahora espera brillar como vocalista de los Caribeños de Guadalupe.



“Me llevaré conmigo el aprendizaje y los recuerdos de cada presentación en la que pude disfrutar al lado de ustedes. Agradezco al Sr. Oscar Custodio por el trabajo brindado y deseo de todo corazón que sigan obteniendo más logros en el mundo artístico”, manifestó Héctor Boza, quien estuvo en La Bella Luz por caso tres meses.

Héctor Boza sorprende al aparecer en Caribeños de Guadalupe



El pasado domingo 15 de junio, Héctor Boza fue presentado en la ciudad de Trujillo como el nuevo jale de Caribeños de Guadalupe. Aunque estaba sin uniforme, el cumbiambero logró acoplarse con los demás cantantes al interpretar ‘Me extrañarás’, uno de los temas más exitosos del grupo.



“Que bueno por Héctor Boza. Felicidades, muy buena su voz”, “Bravo Héctor Boza, tu voz encaja perfecto con el estilo de Caribeños”, “No se trata de tener o no correa, lo que sus excompañeros hicieron fue una falta de respeto total”, “Buena voz, Héctor Boza, los mejores deseos en las filas de Caribeños” y “Buena voz, Héctor Boza, los mejores deseos en las filas de Caribeños”; fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

¿Héctor Boza fue maltratado en La Bella Luz?



Un video que se ha viralizado con rapidez en las redes sociales muestra a los miembros de La Bella Luz durante una entrevista grupal. En un momento de la grabación, el cantante Deyvis Paredes hace una insinuación hacia Héctor Boza al afirmar: “Alguien de aquí me parece medio raro”, lo que provoca risas entre los demás participantes. A pesar de la broma, Boza se mantiene serio y no se une a la risa, un detalle que no ha pasado desapercibido para los usuarios de internet.



La tensión aumentó cuando el animador del grupo, José Burga, cruzó las piernas, lo que fue interpretado como una burla adicional. En ese instante, Ariana González le preguntó a Boza: “¿Qué es lo que te gusta?”. En respuesta, 'Josesito' realizó un gesto con ambas manos que ha suscitado intensos comentarios en las plataformas digitales, donde muchos consideran que la situación fue incómoda y potencialmente ofensiva para el cantante.