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Heladero en silla de ruedas conmueve al comprar un saco de arroz para donarlo por sismo en Junín: “Tenía un ahorrito”

El trabajador, conocido como Tío Artika, utilizó sus ahorros para comprar el alimento y lo llevó hasta un centro de acopio en Huancayo. Su noble gesto fue aplaudido en redes sociales.

Heladero en silla de ruedas compró saco de arroz para damnificados por sismo en Junín
Heladero en silla de ruedas compró saco de arroz para damnificados por sismo en Junín | Composición LR / Facebook Katy Segovia
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Un hombre que se moviliza en silla de ruedas para vender helados en la plaza Huamanmarca de Huancayo (Junín) impactó en redes sociales al ser captado donando un saco de arroz para los damnificados por el sismo de magnitud 5.1 que remeció la región el pasado 18 de julio.

El trabajador, conocido como Tío Artika, fue grabado realizando la donación por la influencer Katy Segovia, quien se mostró emocionada por su gesto solidario, a pesar de las dificultades que enfrenta por su condición. “Ese es el ejemplo, así somos los huancaínos, los que menos tienen siempre son los que más dan y dan con el corazón”, destacó la mujer.

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Heladero utilizó sus ahorros para comprar saco de arroz y donarlo a damnificados por sismo en Junín

A través del video publicado en Facebook, el heladero contó que su noble acto fue motivado por la situación que atraviesan las familias de Junín, donde el sismo dejó al menos 6 fallecidos, más de 21 heridos y alrededor de 300 damnificados, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Ante esa situación, señaló que decidió tomar parte del dinero que había logrado recaudar con su trabajo, compró un saco de arroz y lo llevó hasta un centro de acopio ubicado en la plaza de Huamanmarca. “Agarré, tenía un ahorrito y qué mejor que invertirlo para una buena causa”, dijo.

No es la primera vez que el Tío Artika se suma a un acto solidario en Huancayo, según influencer

Katy Segovia aseguró que la solidaridad del heladero no es un hecho aislado. “Cada vez que organizamos una actividad benéfica en la plaza, él está entre los primeros en colaborar. Así ocurrió también durante la Bomberotón, cuando apoyó con entusiasmo para ayudar a nuestros bomberos”, afirmó.

El gesto del hombre trabajador fue reconocido por varias personas en redes sociales. Algunos incluso propusieron buscar la forma de apoyarlo luego de conocer esta muestra de desprendimiento de su parte. “Creo que después de esto, también se debería hacer algo por él, es buen hombre”, escribió uno de los usuarios.

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