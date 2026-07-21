Junta Preparatoria del Congreso cita a parlamentarios electos para su juramentación este viernes 24. | Foto: Congreso

Junta Preparatoria del Congreso cita a parlamentarios electos para su juramentación este viernes 24. | Foto: Congreso

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La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria citó a los senadores y diputados electos para su juramentación este viernes 24 de julio. El acto se iniciará con la sesión de instalación del periodo parlamentario 2026-2031, programada para las 9:00 a. m. en el Hemiciclo del Parlamento.

De acuerdo con el documento oficial, las actividades de ese día se dividieron en dos turnos. El primer acto será la juramentación e incorporación de los senadores electos, la cual se realizará a las 11.00 a. m. en el Hemiciclo del Senado. Por la tarde, a las 4.00 p. m., corresponderá la juramentación e incorporación de los diputados electos en el Hemiciclo correspondiente.

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Asimismo, la agenda parlamentaria continuará el domingo 26 de julio con la elección de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, proceso que se realizará en la sede del Palacio Legislativo.

La convocatoria se emitió conforme al Reglamento del Congreso de la República del Perú y lleva la firma del presidente de la Junta Preparatoria, Miguel Ángel Torres, junto a los parlamentarios Cecilia Chacón, Fernando Rospigliosi, Luis Quispe, Alejandro Muñante y Romina Uribe.

Citación de la Junta Preparatoria a parlamentarios electos. Foto: Congreso

Proceso de elección de la Mesa Directiva de la Cámara Alta

La elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027 se realizará también este 26 de julio.

Tras la juramentación previa de los diputados y la presentación de listas de candidatos hasta el sábado 25 de julio, el proceso se iniciará con la designación de dos diputados encargados de supervisar el voto secreto.

Durante la sesión, los diputados votarán por llamado en orden alfabético. Ganará la lista que alcance la mitad más uno de los votos de los presentes; en caso contrario, las dos fórmulas con mayor respaldo irán a un balotaje.

Una vez proclamados, los electos jurarán ante la Junta Preparatoria y asumirán de inmediato sus funciones.

Finalmente, la Mesa Directiva oficializará el resultado ante la presidenta, los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del JNE, al fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales del país.

Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados la declara constituida para el periodo 2026-2031 y cita a la sesión de instalación para el 27 de julio de 2026.

Proceso de elección de la Mesa Directiva de la Cámara Alta

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, en la elección de la Mesa Directiva del Senado convocada también para este domingo 26 de julio solo podrán participar los senadores debidamente acreditados, registrados y juramentados.

Las bancadas parlamentarias presentarán sus listas de candidatos para la presidencia y las tres vicepresidencias entre el viernes 24 y el sábado 25 de julio, día en que la Oficialía Mayor publicará las opciones en el portal institucional.

La jornada electoral se iniciará con la designación de dos senadores para supervisar la votación secreta. Los parlamentarios votarán en orden alfabético y resultará ganadora la lista que obtenga la mitad más uno de los votos de los asistentes; de no alcanzarse dicha cifra, se realizará una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas.

Las autoridades electas asumirán sus cargos tras jurar en el acto. El nuevo presidente del Senado jurará ante la Junta Preparatoria y luego tomará juramento a su directiva.

El resultado, al igual que en el caso de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, será comunicado de manera oficial y se convocará a la sesión de instalación para el 27 de julio.