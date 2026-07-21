Revelan la impactante transformación facial de Vinícius Jr. tras someterse a cirugía de armonización de mentón

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La imagen de Vinícius Jr. volvió a convertirse en tendencia luego de que comenzaran a difundirse fotografías del delantero brasileño con un evidente cambio en el rostro. La transformación se produjo después de la eliminación de Brasil en la Copa Mundial de 2026 y antes de su regreso a España para incorporarse a la pretemporada del Real Madrid.

De acuerdo con los reportes difundidos en Brasil, el delantero sudamericano se sometió a un procedimiento de armonización de mentón, una intervención estética destinada a definir la mandíbula y mejorar el equilibrio del perfil facial. Las imágenes compartidas en redes sociales despertaron numerosas reacciones entre aficionados, quienes destacaron que el futbolista luce un tercio inferior del rostro mucho más marcado que durante su participación en la reciente justa mundialista.

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Doctor que operó a Vinicius Jr. subió esta fotografía a redes sociales.

Vinícius se operó la cara y sorprende con su radical transformación

La operación de Vinícius habría sido realizada en la ciudad de Goiânia, capital del estado de Goiás, en la clínica Lumini Privilege. Según la información publicada por medios brasileños, el dermatólogo y especialista en medicina estética Alessandro Alarcao viajó desde Miami para encargarse personalmente del tratamiento del atacante de 26 años.