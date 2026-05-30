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‘La granja VIP Perú’ tendrá un nuevo eliminado este sábado 30 de mayo: quiénes son los nominados y cómo votar por tu favorito

Cuatro concursantes de 'La granja VIP Perú' están en la placa de eliminación y uno abandonará la competencia el sábado 30 de mayo. La decisión final depende del voto del público.


Los nominados son 'Cri Cri', Paul Michael, Pati Lorena y Shirley Arica. Los seguidores tienen la oportunidad de apoyar a su favorito mediante votaciones hasta el cierre.
Los nominados son 'Cri Cri', Paul Michael, Pati Lorena y Shirley Arica. Los seguidores tienen la oportunidad de apoyar a su favorito mediante votaciones hasta el cierre. | Foto: captura Youtube
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Cuatro concursantes de 'La granja VIP Perú' se encuentran en la placa de eliminación y uno de ellos deberá despedirse de la competencia la noche de este sábado 30 de mayo. La decisión final recae en los seguidores del reality de convivencia de Panamericana Televisión, que deberán apoyar a su favorito antes del cierre de las votaciones.

La expectativa crece entre los seguidores de 'La granja VIP Perú' por una nueva gala de eliminación que podría cambiar el rumbo de la competencia, a pocos días de la gran final. Cuatro participantes, dos de cada equipo, están en la zona de riesgo y dependen por completo del respaldo del público para asegurar su permanencia en el reality.

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¿Quiénes podrían irse de 'La granja VIP Perú'?

El primero en entrar a la temida placa de eliminación fue Cri Cri, quien terminó último en un juego en el que también compitieron Paul Michael y Shirley Arica. El segundo y tercer nominados fueron Paul Michael y Pati Lorena, elegidos por sus compañeros en el famoso careo.

La gala de eliminación genera expectativa entre los fans del reality. Los participantes en riesgo son de los equipos 'Reales' y 'Víboras'.

La gala de eliminación genera expectativa entre los fans del reality. Los participantes en riesgo son de los equipos 'Reales' y 'Víboras'.

Sin embargo, el viernes 29 de mayo, el primo de Jefferson Farfán tuvo su revancha y logró salvarse de la eliminación. Por ello, pudo elegir a la persona que ocuparía su lugar. Así, nombró a Gabriela Herrera para que vaya a la placa. Finalmente, la bailarina eligió a Shirley Arica.

El sábado anterior se alcanzó el récord de más de 8 millones de votos y Renato Rossini Jr. fue eliminado del reality de Panamericana TV. En esta ocasión, y a pocas semanas del final, quedan en placa de nominación dos granjeros del equipo Reales y dos del equipo Víboras.

Como ocurre cada semana, los espectadores tienen la posibilidad de influir directamente en el resultado mediante el sistema oficial de votación, una dinámica que se ha convertido en una de las más importantes del programa. Además, existen beneficios adicionales para quienes se inscriban como capataz y tengan más votos para apoyar a sus concursantes favoritos.

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