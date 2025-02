¡Sorpresa en la Copa Libertadores! Alianza Lima logró una histórica eliminación de Boca Juniors en la Bombonera, en un emocionante encuentro disputado el martes 25 de febrero. El conjunto dirigido por Fernando Gago comenzó con ventaja tras un autogol de Miguel Trauco y un gol de Kevin Zenón, cerrando el tiempo reglamentario con un marcador de 2-1 a su favor. Sin embargo, este resultado no fue suficiente para asegurar la clasificación, ya que el partido se resolvió en una tanda de penales.



En la definición desde los doce pasos, los dirigidos por Pipo Gorosito se impusieron 5-4, con la única falla de Velasco, lo que les permitió avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Este triunfo representa un hito significativo para el club ‘íntimo’, que, a pesar de haber perdido 2-1 ante los 'Xeneizes' en el tiempo reglamentario, logró superar la presión y salir victorioso en la tanda de penales, asegurando su lugar en la siguiente etapa del torneo continental.

Famosos festejan la victoria de Alianza Lima en la Bombonera



Antes, durante y después del partido, miles de hinchas expresaron su amor por los colores azul y blanco, que fueron bien defendidos en la Bombonera. Quienes también se manifestaron fueron algunos personajes de la televisión y redes sociales con emotivas palabras.



Una de las más felices fue la periodista Lorena Álvarez, quien grabó su reacción al ver el resultado final. En el video que compartió se la puede ver saltando y festejando encima de su cama, acompañada de su menor hijo. “Ganamos, ganamos”, dicen emocionados, antes de darse un abrazo.



“Arriba Alianza, ¡toda la vida! Gracias, gracias, gracias por esta alegría @alianzalima. Este amor no es para cobardes. Y ahora, ¿dónde están todos los que juraban que nos iban a golear? Partido a partido, gol a gol”, escribió junto a su video.

Al igual que Álvarez, el actor Jesús Alzamora no pudo ocultar su emoción al ver la tanda de penales entre Alianza Lima y Boca Juniors. "Vamos, Viscarra, lo merecemos", dijo antes de aplaudir el error de Velasco. "Lo falló, pasamos. Allí está para los que decían que 'no'. ¡Arriba, Alianza! ¿Cómo que no? Vamos, Alianza, los más grandes. Lo sabía. ¡Vamos, carajo!", añadió el youtuber.

Por otro lado, el actor Gustavo Borja sorprendió al celebrar la victoria de Alianza Lima frente a un desencajado Nacho di Marco, hincha de Boca Juniors. “Ganamos, señores, ganamos. Mejor no lo molesto (a Nacho). Dios, qué noche. Gracias, Viscarra. Gracias ‘Pirata’. Gracias, equipo completo”, dijo.

PUEDES VER: Jorge Luna apostó por Alianza Lima ante Boca Juniors y ganó más de S/7.000: Se come chicharrón

Carlos Vílchez dejó sentido mensaje



A través de su perfil en Instagram, el actor cómico Carlos Vílchez compartió su efusiva reacción al presenciar la tanda de penales que determinó la derrota del equipo argentino, celebrando especialmente la falla del jugador Velasco. “Este es, lo voy a cantar. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Alianza! Se la falla”, exclamó antes de dejarse llevar por la emoción y abrazar a su hijo. Con voz entrecortada, añadió: “Se los dije, se los dije. Lo grabé antes”.



Una vez recuperado de la intensa emoción, el conductor del programa ‘Mande quien mande’ expresó su agradecimiento a Alianza Lima por brindarle esa alegría, enfatizando que, sin importar el resultado en la próxima fecha, lo vivido ya es suficiente. “Ya está, la canté, se lo dije a mi hijo antes. Así somos. Nos gusta sufrir, sí, pero también ganamos los partidos”, afirmó con convicción.



Finalmente, Vílchez dejó claro que, aunque otros clubes puedan burlarse de Alianza Lima, él no se unirá a esas críticas. “Somos peruanos. Cuando jueguen los demás equipos, aquí estaremos para apoyarlos. Vamos, Perú. Arriba, Alianza”, concluyó, visiblemente emocionado.