Recientemente, la periodista Lorena Álvarez abordó la denuncia contra Jean Deza, señalado por su expareja Gabriela Álava por agresión. En sus declaraciones, enfatizó que la impunidad fortalece al agresor y subrayó que las mujeres no tienen la responsabilidad de transformar a quienes ejercen violencia.

Recordemos que hace un par de días, Gabriela Álava relató que, tras un altercado en una reunión en un departamento ubicado en San Miguel, intentó abandonar el lugar, pero fue violentamente atacada por Jean Deza, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

Lorena Álvarez contra Jean Deza



Durante la última edición de ‘Latina noticias’, la conductora Lorena Álvarez no dudó en comentar sobre las denuncias por agresión que enfrenta Jean Deza en su contra, cuestionando las acciones del futbolista.

“Bueno para pegar, pero mejores aún para salir corriendo y esconderse cuando les toca afrontar la responsabilidad de sus actos. ¿Dónde está Jean Deza? Siempre decimos que la impunidad empodera a los agresores”, mencionó la presentadora.

En esa misma línea, Lorena Álvarez no dudó en resaltar que las mujeres deben sentirse seguras en todo momento: “Nosotras merecemos ser felices, estar seguras, sanas y en una relación feliz; no nos toca transformar, cambiar, ayudar. No somos las encargadas de transformar a un pegalón, eso le toca al sistema de justicia”.

Indignación contra los clubes deportivos

La presentadora del noticiero de Latina, Lorena Álvarez, expresó su descontento ante la situación de Jean Deza y realizó severas críticas hacia los clubes de fútbol que deciden contratar a futbolistas con antecedentes de violencia de género.

“Once denuncias registra el señor Jean Deza. Eso quiere decir que en diciembre, cuando fue fichado por el club Juan Pablo II, ya tenía 10 denuncias. El club sacó un comunicado hablando de ética, moral y buenas costumbres, pero contrataron a alguien con una condena”, mencionó duramente.

Lorena Álvarez no solo criticó al club Juan Pablo II, sino que también cuestionó la estructura del fútbol peruano en su conjunto, argumentando que esta institución perpetúa y normaliza comportamientos inadecuados.

“¿Cuántas denuncias tenía Jean Deza cuando lo volvieron a contratar Alianza Lima o Cienciano? Para hablar de futbolistas pegalones, hay que recorrer todos los clubes de primera y segunda división. Lo importante para ellos es que muevan bien la pelota; si golpean a su pareja o no reconocen a sus hijos, esos son temas privados para el fútbol peruano”, concluyó.