La tiktoker Abigail Sulamita Salazar, conocida en redes sociales como Zully, fue una de las ganadoras de los Socialiteen Awards 2025, tras obtener una masiva votación por parte de sus seguidores. El anuncio se hizo oficial el último viernes 23, cuando la imagen de la creadora de contenido fue proyectada en las pantallas de Times Square, en Nueva York, como parte del reconocimiento internacional.

Esta edición de los Socialiteen Awards 2025 reunió más de 30 millones de votos, consolidándose como una importante premiación digital juvenil.

Zully gana premio internacional en los Socialiteen Awards 2025

En el certamen, los usuarios eligieron a Zully como 'streamer del año', superando en la votación a tiktokers como Milenka Nolasco y Melissa Navarro, entre otras nominadas. "La premiación virtual que reconoce a lo mejor del entretenimiento", describió la revista Socialiteen.

En tanto, Aaron Mercury fue reconocido como 'influencer del año' en la categoría masculina, mientras que Melissa Gate obtuvo el galardón en la categoría femenina. Asimismo, la premiación destacó a Nicola Porcella como 'conductor del año' y a Belinda como 'artista del año', entre otras figuras del espectáculo y las plataformas digitales.

Zully optó por la plataforma de Kick tras frecuentes reportes en TikTok

En junio del 2025, Zully detalló que no podrá realizar transmisiones hasta el 2030 en TikTok debido a una dura sanción por constantes reportes. De esta forma, la creadora de contenido optó por la plataforma Kick, donde sus en vivo superan las cuatro horas de emisión y realiza colaboraciones con otros influencers.