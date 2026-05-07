Mario Hart habla por primera vez tras fuertes rumores de romance con modelo Paloma Fiuza

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Mario Hart se pronunció tras los rumores que lo vinculaban sentimentalmente a Paloma Fiuza, luego del presunto fin de su matrimonio con la venezolana Korina Rivadeneira. Fue el exchico reality Israel Dreyfus quien soltó "la bomba" en su pódcast, a lo que se sumó una fotografía en la que ambos aparecen muy sonrientes y, aparentemente, él la toma con mucha confianza de la cintura.

Ante este contexto, las cámaras de 'América hoy' abordaron al piloto para consultarle qué tipo de relación mantiene con la modelo brasileña. Sin embargo, descartó tener un romance con ella y afirmó que solo eran amigos.

Mario Hart habla sobre Paloma Fiuza tras rumores de romance

Luego de que Mario Hart asegurara que con Paloma Fiuza son simplemente amigos, la reportera le consultó si podría darse una oportunidad en el amor con la brasileña, ya que la considera una mujer guapa y mantienen una amistad desde hace muchos años.

No obstante, respondió que no está buscando pareja. “Sí, pero en caso yo estuviera buscando estar con alguien que no es”, contestó bastante fastidiado, lo que generó una repregunta en referencia al presunto fin de su relación con Korina Rivadeneira. “¿Estás manejando un duelo?”, le consultaron. “Ya sería afirmar cosas que no he afirmado”, contestó.

Además, cuando le preguntaron si le gustaría iniciar una relación con otra persona, señaló: “No lo sé”.

Por otra parte, sobre la fotografía que circula en redes sociales, donde aparentemente Mario Hart le agarra la cintura a Paloma Fiuza, el piloto aclaró que su mano no estaba sobre la cintura de la brasileña. En esa misma instantánea también aparecen Zumba y Diana Sánchez.

“Mi mano no se ve, yo estaba apoyado atrás en la mesa, pero no, no, somos amigos de muchísimo tiempo, de muchísimos años, no nos veíamos, no nos juntábamos. Bueno, a Zumba lo veo mucho más, pero a Paloma y a Diana no las veía hace muchísimo tiempo”, finalizó.

Mario Hart responde a Israel Dreyfus

Israel Dreyfus, excompañero de Mario Hart en 'Esto es guerra', fue quien ventiló los rumores de un presunto romance entre el exconductor de 'Mande quien mande' y Paloma Fiuza. Por ello, el piloto no dudó en encararlo por haber cometido esa ‘estupidez’.

No, no, no... no lo conocen a Israel... Ahora le escribí y le dije ‘tu estupidez, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados’, y me dijo ‘las portadas, pe chato’... Pero no, no, no... simplemente nada, fue una junta de amigos”, señaló.