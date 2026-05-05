Un reencuentro de exfiguras de ‘Combate’ avivó rumores sobre la situación amorosa de Mario Hart y Paloma Fiuza. Israel Dreyfus comentó sobre un posible vínculo entre ellos.

Un reencuentro de exfiguras de ‘Combate’ avivó rumores sobre la situación amorosa de Mario Hart y Paloma Fiuza. Israel Dreyfus comentó sobre un posible vínculo entre ellos.

Un reencuentro de exfiguras de 'Combate' encendió la pradera, sobre todo cuando Israel Dreyfus habló de la situación amorosa de Mario Hart y Paloma Fiuza. Durante una charla con Diana Sánchez en el pódcast 'Sin más que decir', el modelo dejó entrever que habría un vínculo más cercano entre la brasileña y el aún esposo de Korina Rivadeneira.

El último lunes 4 de mayo, Israel Dreyfus le preguntó a Diana Sánchez sobre la situación amorosa de sus excompañeros de 'Combate'. Aunque la presentadora de 'Yo soy' intentó cambiar de tema, el exchico reality continuó con la polémica.

¿Mario Hart y Paloma Fiuza son más que amigos?

Todo comenzó cuando Israel Dreyfus le preguntó a Diana Sánchez sobre su reunión del fin de semana. “Me junté con la gente. Después de mucho tiempo nos volvemos a ver y la hemos pasado bacán porque el ‘Chato’ hace rato que no tenía mucho tiempo. Hemos chismeado, hemos rajado, hemos hablado mal de todo mundo, así como uno se junta con sus amigos”, dijo la conductora de Latina.

“Escúchame, ¿Paloma está soltera?”, preguntó Israel Dreyfus a su compañera de 'Sin más que decir'. Ella solo atinó a confirmarlo. Luego, el modelo le consultó lo mismo sobre el piloto de autos. “Mario Hart todavía no anuncia, pero…”, respondió Diana Sánchez, avivando así los rumores de que se habría separado de la venezolana Korina Rivadeneira.

“No sé, pero mi sexto sentido de ‘Caballero de Zodiaco’... Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo nunca fallo”, comentó Israel Dreyfus ante la incomodidad de Diana Sánchez. “Yo estaba esperando que fueras”, dijo la joven, para cambiar de tema.

Como se recuerda, Mario Hart y Korina Rivadeneira mantienen una crisis en su matrimonio y ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir su separación. En tanto, Paloma Fiuza lleva algunos meses soltera, tras terminar su relación con Tomi Narbondo, a quien conoció en 'Esto es guerra'.







