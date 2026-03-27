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Espectáculos

Mónica Torres habla sobre el estado de salud de Yiddá Eslava y su reintegración al reality: "Se evaluará si regresa a 'La granja VIP'"

El incidente se registró en la transmisión en vivo del reality , interrumpida abruptamente. La producción comunicó que estaban atendiendo la situación y agradeció el cariño de los fans hacia Eslava.

Mónica Torres habla sobre el estado de salud de Yiddá Eslava Foto: Composición LR
Mónica Torres habla sobre el estado de salud de Yiddá Eslava Foto: Composición LR | Captura 'La granja VIP'

La actriz Mónica Torres se pronunció sobre el estado de salud de Yiddá Eslava, quien sufrió una descomposición durante la trasmisión en vivo de 'La granja VIP' la noche del jueves 26 de marzo. El incidente generó preocupación entre los seguidores del programa.

Torres explicó que Eslava fue trasladada a un centro médico de Lima para recibir atención especializada. "Está mejor, va a tener una segunda consulta médica y, según eso, se evaluará si sigue, si regresa o no", declaró ante sus compañeros. 

PUEDES VER: Yiddá Eslava genera preocupación tras desmayarse en plena transmisión en vivo de ‘La granja VIP’

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¿Qué pasó con Yiddá Eslava en 'La granja VIP'?

Yiddá Eslava encendió las alarmas tras desmayarse durante la transmisión en vivo 24/7 del reality, emitido a través del canal de YouTube de 'La granja VIP'. El momento quedó registrado por las cámaras del programa. "¡Ayuden, por favor!", se escucha gritar a uno de los participantes antes de que la señal fuera interrumpida.

En las imágenes, se observa cómo Miguel Vergara intenta sostenerla del brazo para llevarla a otro ambiente; sin embargo, la actriz se desvanece en la puerta y cae al suelo. De inmediato, varios de sus compañeros acudieron en su ayuda, entre ellos Jesús Barco, Renato Rossini Jr., Diego Chavarri y Melissa Klug. 

PUEDES VER: ¡Se acabaron los rumores! Jesús Barco es el nuevo participante de La Granja VIP Perú: “Estoy acá por mi hija”

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Interrumpen transmisión en vivo de 'La granja VIP'

Tras el incidente, la transmisión fue cortada abruptamente. En su lugar, apareció un mensaje dirigido a los espectadores: "Atención granjeros: un pequeño desorden en el corral, ya lo estamos poniendo en orden… seguimos en vivo”. Posteriormente, según difundió el portal Instarándula, se filtraron audios en los que se escucharía a miembros de la producción solicitando abrir paso para el ingreso de una ambulancia.

La señal se reanudó; sin embargo, Yiddá Eslava no volvió a aparecer en cámaras. Horas después, a través de redes sociales, el programa compartió un comunicado. "Queremos agradecerles de corazón por su preocupación y cariño hacia Yiddá Eslava. Gracias por estar ahí, por cada mensaje y por tanto cariño. Hoy en la noche, en la gala, les contaremos lo sucedido". 

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