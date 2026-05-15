Nicola Porcella le da tremendo cumplido a Angie Arizaga a poco de su boda con Jota Benz: "Es una gran mujer"

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El romance entre Nicola Porcella y Angie Arizaga marcó una de las etapas más comentadas de la farándula peruana, especialmente durante su participación en 'Esto es guerra'. Aunque su relación estuvo rodeada de polémicas, incluidos audios filtrados en 2015 en los que la popular 'Negrita' lo acusaba de agresión —algo que él negó, al admitir solo haberla insultado—, ambos siguen siendo figuras muy seguidas por los fans del espectáculo nacional.

Ahora, con la boda de la exchica reality y Jota Benz a la vuelta de la esquina, el actor peruano se refirió a su expareja en declaraciones para 'América espectáculos'. En un gesto conciliador, Porcella destacó a la conductora de televisión como “una gran mujer” y una excelente madre, y dejó atrás los conflictos del pasado para mostrar respeto por esta nueva etapa de su vida personal.

Nicola Porcella elogia a Angie Arizaga y Jota Benz

Al ser consultado sobre su pasado romance con Angie Arizaga, Nicola Porcella se mostró reflexivo y conciliador, al reconocer que ambos no supieron manejar varias cosas durante su relación. "Éramos inmaduros", recordó, e hizo un balance de lo vivido sin profundizar en las polémicas que marcaron su historia.

El exintegrante de 'La casa de los famosos México' aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje positivo a su expareja de cara a su próxima boda. "Le deseo lo mejor del mundo. La verdad es que ella es una gran mujer, una gran mamá, y que le vaya bien. Creo que se lo merece", afirmó, y destacó tanto sus cualidades personales como su rol familiar.

Además, tuvo palabras de respeto hacia Jota Benz, el futuro esposo de Angie. "No es mi amigo tampoco, pero sé que es un gran chico", comentó, y dejó claro su apoyo a la unión.

Nicola Porcella y Angie Arizaga: ¿por qué terminaron su relación?

A mediados de 2018, Angie Arizaga confirmó su separación definitiva de Nicola Porcella, al asegurar que ambos habían quedado en buenos términos. “Hace un tiempo terminamos con Nicola, de la mejor manera. No quiero extenderme en hablar mucho, es algo privado”, declaró, y dejó claro que, aunque tenían planes de casarse, la relación había llegado a su fin.

Por su parte, el capitán histórico de las 'Cobras' reveló más detalles sobre sus últimos días como pareja. Según él, la distancia y los compromisos laborales comenzaron a generar conflictos. "Ella tenía mucho trabajo, yo también tenía mucho trabajo, entré a la novela, no nos veíamos, ahí fue que arrancaron los problemas", contó.

Incluso confesó que había planeado pedirle la mano a Angie durante su viaje a Rusia para cubrir la Copa Mundial de Fútbol 2018, pero la situación ya estaba complicada. "Yo iba a pedir permiso para irme y pedirle allá la mano, pero teníamos problemas, entonces no sabía si dárselo o no", explicó.