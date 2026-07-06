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Política

Junta Nacional de Justicia reprograma para el 14 de julio entrevista para elegir al nuevo jefe de la ONPE

La ceremonia de juramentación del próximo titular de la ONPE se programó para el 16 de julio, dos días después de que concluya la evaluación presencial de Carlos Loyola Escajadillo, único postulante en carrera.

JNJ anuncia reprogramación del concurso público para elegir al próximo titular de la ONPE.
JNJ anuncia reprogramación del concurso público para elegir al próximo titular de la ONPE. | Difusión
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó el nuevo cronograma del concurso público para elegir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta decisión se da luego de que el Pleno aceptara un recurso de reconsideración de Carlos Loyola, quien se mantiene como el único candidato en carrera, dejando sin efecto la decisión previa de declarar desierto el concurso.

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El nuevo cronograma

La etapa de la entrevista personal se trasladó para el próximo martes 14 de julio de 2026 a las 11:00 a.m. Esta fase se realizará de manera presencial en la sede de la Junta Nacional de Justicia, ubicada en la avenida Paseo de la República en San Isidro.

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El mismo 14 de julio se publicarán las calificaciones de la entrevista, el cuadro de méritos definitivo y los resultados de la votación oficial. Además, la juramentación del nuevo jefe de la ONPE se llevará a cabo el jueves 16 de julio de 2026.

Un concurso que estuvo a punto de cancelarse

Es necesario recordar que el concurso estuvo a punto de ser declarado desierto. Inicialmente, la postulante Amparo Ortega Campana renunció a continuar en carrera por motivos de salud. Poco después, el único candidato que quedaba, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, fue excluido del proceso mediante una resolución de la JNJ tras “haberse verificado que el postulante omitió declarar dos procesos judiciales que se encuentran en trámite al momento de su postulación".

Al quedar el concurso sin ningún postulante apto, se decidió cerrar el proceso. Sin embargo, Loyola Escajadillo presentó un recurso de reconsideración y argumentó una vulneración del derecho al acceso a la función pública.

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia evaluó el reclamo y decidió, por mayoría, declarar fundado el recurso de reconsideración de Carlos Loyola. Los magistrados María Teresa Cabrera Vega, Gino Ríos Patio, Germán Serkóvic González y Rafael Ruiz Hidalgo votaron a favor de su retorno, mientras que el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví, junto con Jaime de la Puente y Cayo Galindo, votaron en contra.

Con esta votación, la JNJ dejó sin efecto la exclusión y restituyó a Carlos Loyola en el proceso de selección.

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